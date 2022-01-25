Spor PFDK Marius Sumudicaya bir maç men cezası verdi
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PFDK Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Marius Sumudica'ya Beşiktaş karşılaşmasındaki hakeme yönelik hareketleri nedeniyle bir maç men cezası verdi.

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Haber Merkezi AA
PFDK Marius Sumudicaya bir maç men cezası verdi
Marius Sumudica

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik direktörü Marius Sumudica'ya bir maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada hakeme yönelik hareketi nedeniyle Sumudica'ya bir resmi maç men ve 13 bin lira para cezası verildi. Fraport TAV Antalyaspor'un Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta Antalyaspor'un teknik sorumlusu Alfons Groenendijk de hakeme yönelik hareketi nedeniyle bir maç men ve 13 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Tribüne ceza

Kurul, Fenerbahçe'nin Altay ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı tribünlerin bazı bölümlerindeki seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine karar verdi.

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Galatasaray Nef Stadı'nının Kuzey tribünündeki 106 ve 107 blokta yer alan seyircilerin elektronik biletleri de sarı-kırmızılı ekibin ev sahibi olacağı maçta bloke edilecek.

Kurul, İttifak Holding Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ün ev sahibi olacağı bir sonraki maçta tribünlerin bazı bölümlerinin blokesi yönünde karar aldı.

PFDK, Fatih Karagümrük'ün ayrıca çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 150 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.


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