GZT Giresunspor'un transfer yasağı kalktı

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, kulübün transfer yasağının kaldırıldığını bildirdi. Önal yaptığı açıklamada, geride kalan yıllardan bazı oyuncuların alacaklarından ötürü kulübün transfer yasağının bulunduğunu belirtti.
8 milyon TL ödendi
Başkan Hakan Karaahmet ve yönetim kurulunun yoğun çabaları sonucu söz konusu 8 milyon lira civarındaki borcun ödendiğini vurgulayan Önal, ara transfer döneminde önlerinde bir engelin kalmadığını kaydetti.
- Biri santrfor olmak üzere iki oyuncu ile temas halinde olduklarını dile getiren Önal, bu isimlerle en kısa zamanda sözleşme imzalamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.