Phillip Cocu’dan Trnava maçı öncesi istifa açıklaması

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda sahasında Spartak Trnava ile oynayacağı maç öncesi Teknik Direktör Phillip Cocu ve oyuncu Hasan Ali Kaldırım basın toplantısı düzenledi.

Cocu, yarın kendileri için çok önemli bir maç olacağını belirterek, “Bu önemli maç için görüşlerimi belirtmeden önce, ligde oynadığımız son maçta sizin sorularınızı cevaplayamadığım için üzüntülerimi bildirmek istiyorum. Çok duygusal bir zamandı benim için. Ama bugün burada sizin sorularınızı cevaplayacağım. Zagreb’de iyi değildik. Kendi sahamızda oynadığımız son lig maçında ise iyiydik ama skoru alamamıştık. Yarın önemli bir maç olacak. Çalışkan ve mücadele eden bir takımla oynayacağız. Kalitemizi göstermemiz gereken bir maç olacak” diye konuştu.

"Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez"

“Ayağa kalkmayı en erken şekilde başarmaya çalışacağız. Herkes çok çalışıyor. Kimse bu durumdan mutlu değil, mutlu olamaz. Özellikle taraftar bu durumdan mutlu olamaz. Yönetim de mutlu değil. Sadece bireysel olarak performans almamalıyız futbolculardan. Takım halinde bu işi başarmalıyız. Bireysel olarak kesinlikle mümkün değil başarmak. Bu değişimi hep birlikte yaparak başarıya ulaşacağız. Hem saha dışında hem sahada bu değişimin ne kadar zor olduğunu görüyoruz. Ligdeki pozisyonumuz kesinlikle kabul edilemez. Fenerbahçe için olması gereken bir durum değil. Buradan çıkmak istediğimizi kesinlikle göstermeliyiz. Son maç hayal kırıklığıydı. Yarın yine bizim için çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Son derece kritik bir maça çıkacağız. Önümüzde iç sahada oynayacağımız iki maç var ve bu iki maçı da kazanmak istiyoruz. Bir şeyleri değiştirebileceğimizi göstermek açısından önemli maç olacak. Herkes bu baskıyı hissediyor. Biz bu durumdan çıkmak istiyoruz”

Ali Koç’un istifasını istediğiyle ilgili bir soruya ise Hollandalı teknik adam şöyle cevap verdi;

“Bu konuda söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü doğru değil bu durum. Ali Koç ile aramızda öyle bir konuşma gerçekleşmedi. Biz bir yolculuğa çıktık. Hepimizi etkiliyor bu durum. Bu durumdan çıkmak istiyoruz. Tek söyleyebileceğim bu. Biz sadece şu an yarınki maçı bekliyoruz”