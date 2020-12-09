UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi

Dün gece Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemleri karşılaşmaya damga vururken, hakem Webo'ya kırmızı kart çıkarmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada Webo'nun kartının iptal edildiği duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pierre Webo

Pierre Webo

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierre Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Yaşanılan olayların arkasından maç bugüne ertelendi.

  • Kırmızı kart iptal edildi
  • Başakşehir Kulübü, yardımcı antrenör Webo'ya verilen kırmızı kartın dondurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmediPSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılıkUEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık
Yeni Şafak

PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılık

PSG-Başakşehir maçında Pierre Webo'ya 'Irkçılık' yapıldı. Mücadelenin dördüncü hakeminin Webo'ya ırkçı ifadeler kullandığı belirtildi. UEFA delegesi olay yerinde!.


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