Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi

Dün gece Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemleri karşılaşmaya damga vururken, hakem Webo'ya kırmızı kart çıkarmıştı. UEFA'dan yapılan açıklamada Webo'nun kartının iptal edildiği duyuruldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierre Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Yaşanılan olayların arkasından maç bugüne ertelendi.
Kırmızı kart iptal edildi
Başakşehir Kulübü, yardımcı antrenör Webo'ya verilen kırmızı kartın dondurulduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo’nun kırmızı kartı dondurulmuştur. Webo, bugünkü maçta kulübedeki yerini alacaktır" ifadeleri kullanıldı.
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