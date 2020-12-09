Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya karşı ırkçı söylemlerine ilişkin, "UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" dedi.
Haber MerkeziİHA
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.
PSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık
UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.
Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.
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