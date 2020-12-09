Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Irkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.

Paris'te UEFA'nın hakemlerinden skandal: Başakşehir ırkçılığa boyun eğmedi UEFA'nın PSG-Başakşehir maçına atadığı hakemlerin temsilcimize takınmış olduğu ırkçı tutum sonrasında Başakşehirli futbolcular soyunma odasına gitti. Mücadelenin dördüncü hakeminin antrenör Pierre Webo'yu 'Atın şu Negro'yu' ifadesini kullandığı öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Demba Ba da büyük tepki gösterdi.Başakşehir heyeti yaşananlardan sonra bir özür bekledi ve kararın değiştirilmesini istedi. Ancak UEFA heyetinden konuyla ilgili bir düzeltme yapılmadı.Öte yandan PSG'li futbolcular Neymar ve Mbappe'nin dördüncü hakem için, 'O zaman o da sahadan atılacak' ifadesini kullandığı öğrenildi.İşte yaşananlar;Video: PSG-Başakşehir maçında çirkin ırkçılıkCumhurbaşkanı Erdoğan'dan paylaşımCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PSG maçında Webo'ya yapılan ırkçı söyleme sosyal medya hesabından tepki gösterdi.Erdoğan; 'Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız' ifadelerini kullandı.Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020 Devletin en üst kademesinden üst üste tepkiler Irkçılık yapan dördüncü hakem Sebastian Colţescu kimdir?Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Sebastian Colţescu, iki yıl önce bir kez daha gündeme gelmişti. 27 Mart 2018'de ülkesi Romanya'nın İsveç'le oynadığı maçta dördüncü hakem olan Colţescu'ya dair İsveç Milli Takım teknik direktörü Janne Andersson şu sözleri sarf etmişti:"Yedek (dördüncü) hakem 90 dakika boyunca yedek kulübümüze dönüp faul yok diye bağırdı. Maçtan sonra Romanya yedek kulübesine gitti ve oyuncularla tokalaştı. Böyle bir şey görmek garipti, sanki 80'lere dönmüştük."Irkçı ifadeyi sarf eden Sebastian Colţescu Romanya'da skandalların hakemi olarak biliniyor. Çok kötü yönetim gösterdiği maçlarla FIFA listesinin dışında kalmıştı. Yıllar sonra tekrar maç almaya başlamıştı.Rumen gazeteci Emanuel Roşu;"Bir kaç sene önce Dinamo ile FCSB arasındaki derbide tüm tribünler, Dinamo oyuncusu olan Gnohere'ye maymun tezahüratları yapıyor ve maç sonu Başakşehir -PSG maçının da hakemi olan Hategan o gün de hiçbir şey duymadım demişti."

PSG - Başakşehir maçında Webo’ya ırkçılık

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa’da oynanan Paris Saint-Germain - Medipol Başakşehir karşılaşmasına ırkçılık damga vurdu. Müsabakanın 14. dakikasında turuncu-lacivertlilerin Teknik Direktörü Okan Buruk’un yardımcısı Pierro Webo yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Ancak bu karttan sonra saha karıştı. Turuncu-lacivertli teknik heyet ve oyuncular, maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu’nun, Webo’ya ırkçı söylemlerde bulunduğunu belirterek mücadelenin orta hakemi Ovidiu Hategan ve UEFA delegesiyle uzun süre görüştü. Daha sonra hem PSG hem de Medipol Başakşehir soyunma odasına gitti.