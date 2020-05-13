Portekiz’de ligler 4 Haziran’da başlıyor

Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı ara verilen futbola dönüş için planlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Portekiz, liglerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Mart’ta süresiz olarak ertelenen Portekiz Premier Lig’i 4 Haziran’da başlatmayı planlarını duyuruldu.

Lig böylece 25. hafta karşılaşmalarıyla başlamış olacak. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 60 puan toplayan Porto lider konumunda bulunuyor.

Fransa, Hollanda ve Belçika pes etti. Avrupa’nın gözü salgında ilk düdüğü çalacak olan Almanya’da. Türkiye’nin [🇹🇷] planı ise 12 Haziran 👀 #SüperLig pic.twitter.com/1kJPDKLIhh — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 12, 2020



