AVRUPA LİGLERİ

Portekiz’de ligler 4 Haziran’da başlıyor

Portekiz Futbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle ertelenen Portekiz Ligi’nin 4 Haziran’da başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
Portekiz Ligi'inde Porto 60 puanla zirvede yer alıyor.

Portekiz Ligi'inde Porto 60 puanla zirvede yer alıyor.

Dünyayı saran koronavirüs salgınından dolayı ara verilen futbola dönüş için planlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Portekiz, liglerin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Portekiz Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Mart’ta süresiz olarak ertelenen Portekiz Premier Lig’i 4 Haziran’da başlatmayı planlarını duyuruldu.

  • Lig böylece 25. hafta karşılaşmalarıyla başlamış olacak. Ligde geride kalan 24 hafta sonunda 60 puan toplayan Porto lider konumunda bulunuyor.


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