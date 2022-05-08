Portolu taraftarlar Trabzonsporlular gibi kutladı

Eintracht Frankfurt taraftarı UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkmayı doyasıya kutladı

Alman ekibi Eintracht Frankfurt, deplasmanda 1-2 yendiği İngiliz ekibi West Ham United'ı, kendi sahasında da 1-0 yenerek adını UEFA Avrupa Ligi'nde finale yazdırdı. Son düdüğün gelmesiyle taraftarlar kendini yeşil sahaya attı.