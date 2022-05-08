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Portolu taraftarlar Trabzonsporlular gibi kutladı

Portekiz'de Porto, ezeli rakibi Benfica'nın sahasında bulduğu son dakika golüyle şampiyonluğunu ilan etti. Portolu taraftarın maç sonu şampiyonluk kutlama şekli Trabzonspor'u hatırlattı.

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Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Portolu taraftarlar Trabzonsporlular gibi kutladı
Portolu taraftarlar kutlamalarda ışık gösterisi yaptı.

Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90 4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.

Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.

Porto'ya şampiyonluğu getiren gol:

Trabzonsporlular gibi kutladılar

Portolu taraftarlar maç sonu şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

Portekiz'deki kutlamalar Trabzonsporlu taraftarların geçen hafta yaptığı kutlamalara benzetildi.

İşte Portolu taraftarların kutlaması:

Trabzonsporlu taraftarların kutlaması:

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