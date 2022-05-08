Portolu taraftarlar Trabzonsporlular gibi kutladı

Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90 4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.
Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.
Porto'ya şampiyonluğu getiren gol:
Arrepios... 💙#FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/XRebdLJdyG
Arrepios... 💙#FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/XRebdLJdyG— FC Porto (@FCPorto) May 7, 2022
Trabzonsporlular gibi kutladılar
Portolu taraftarlar maç sonu şampiyonluklarını doyasıya kutladı.
Portekiz'deki kutlamalar Trabzonsporlu taraftarların geçen hafta yaptığı kutlamalara benzetildi.
İşte Portolu taraftarların kutlaması:
Que lindo, Dragões 🔵 ⚪️ #FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/xF6g6615JP
Que lindo, Dragões 🔵 ⚪️ #FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/xF6g6615JP— FC Porto (@FCPorto) May 7, 2022
Trabzonsporlu taraftarların kutlaması:
Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥
The Champion #Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/k9StNBzP9Y
Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥