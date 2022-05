Portolu taraftarlar Trabzonsporlular gibi kutladı

Portekiz Süper Ligi'nde Porto, uzatma dakikalarında bulduğu golle Benfica'yı 1-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 33. hafta mücadelesinde, ezeli rakiplerinden Benfica ile deplasmanda karşılaşan Porto'ya galibiyeti getiren golü, 90 4. dakikada Zaidu Sanusi kaydetti.

Ligin bitimine bir hafta kala puanını 88'e çıkaran Porto, bu sonuçla tarihinin 30. şampiyonluğuna ulaştı.

Porto'ya şampiyonluğu getiren gol:

Arrepios... 💙#FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/XRebdLJdyG — FC Porto (@FCPorto) May 7, 2022

Trabzonsporlular gibi kutladılar

Portolu taraftarlar maç sonu şampiyonluklarını doyasıya kutladı.

Portekiz'deki kutlamalar Trabzonsporlu taraftarların geçen hafta yaptığı kutlamalara benzetildi.

REKLAM

İşte Portolu taraftarların kutlaması:

Que lindo, Dragões 🔵 ⚪️ #FCPorto #CAMP30ES pic.twitter.com/xF6g6615JP — FC Porto (@FCPorto) May 7, 2022

Trabzonsporlu taraftarların kutlaması:

Thank you for great comments about our celebration from all around the world!🔥



The Champion #Trabzonspor 🏆 pic.twitter.com/k9StNBzP9Y — Trabzon Büyükşehir Belediyesi (@TrabzonBelTr) May 1, 2022