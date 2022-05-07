Yenikapı'da tarihi kutlama: 100 bin Trabzonsporlu bekleniyor Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da; bordo mavili taraftarlar 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da gövde gösterisi yapacak. 100 binin üzerinde katılımın olması beklenen organizasyonda Trabzonsporlu taraftarlar eşi benzeri görülmemiş bir görsel şölen yapacak.

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