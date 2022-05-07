Yenikapı'da tarihi kutlama: 100 bin Trabzonsporlu bekleniyor

2021-2022 Sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor’da bordo mavili taraftarlar Yenikapı’da gövde gösterisi yapacak.
8 Mayıs Pazar günü, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşitirilecek olan şampiyonluk kutlamasına 100 binin üzerinde Trabzonsporlu taraftarın gelmesi bekleniyor.
Pazar günü saat 15.00 ile gece 23.00 arasında yapılacak kutlamada birçok sanatçı sahne alacak.
Ahmet Ağaoğlu da kutlamalara katılacak
Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamasına katılacağını açıkladı.
Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması programı
- 15.00 - Hilmi Kara
- 15.20 - Ali Alkurt, Ali Tetik, Batuhan Turan
- 15.50 - Onur Atmaca
- 16.45 - Hızır Dinçer
- 17.15 - Uğur Albayrak
- 17.40 - Furkan & Paşa
- 18.10 - Seren Uzun
- 18.40 - Bizim Gönül
- 19.00 - Dj Sibel
- 19.30 - Koliva
- 20.00 - Niyazi Koyuncu
- 20.45 - Aslan Kar
- 21.00 - Şampiyonluk Kutlaması
- 21.45 - İhsan Eş
- 22.45 - Selçuk Balcı
🏆Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması
🎆 Şampiyonluk ışığı gecenin karanlığını aydınlatacak.
İstanbul semaları bordo mavi yanacak 🤩
🗓 8 Mayıs Pazar
⏰ 21.00@ismailsatiroglu @Hakanilhan61#HaydeYenikapıya pic.twitter.com/dr3KnVyYLl
🏆Yenikapı Şampiyonluk Kutlaması