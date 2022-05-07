Spor Yenikapıda tarihi kutlama 100 bin Trabzonsporlu bekleniyor
FUTBOL FUTBOL

Yenikapı'da tarihi kutlama: 100 bin Trabzonsporlu bekleniyor

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da; bordo mavili taraftarlar 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da gövde gösterisi yapacak. 100 binin üzerinde katılımın olması beklenen organizasyonda Trabzonsporlu taraftarlar eşi benzeri görülmemiş bir görsel şölen yapacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yenikapıda tarihi kutlama: 100 bin Trabzonsporlu bekleniyor
Trabzon'daki şampiyonluk kutlamasından

2021-2022 Sezonunu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor’da bordo mavili taraftarlar Yenikapı’da gövde gösterisi yapacak.

8 Mayıs Pazar günü, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleşitirilecek olan şampiyonluk kutlamasına 100 binin üzerinde Trabzonsporlu taraftarın gelmesi bekleniyor.

Pazar günü saat 15.00 ile gece 23.00 arasında yapılacak kutlamada birçok sanatçı sahne alacak.

Ahmet Ağaoğlu da kutlamalara katılacak

Trabzon Dernekleri Federasyonu (TDF), Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamasına katılacağını açıkladı.

Yenikapı’da şampiyonluk kutlaması programı

  • 15.00 - Hilmi Kara
  • 15.20 - Ali Alkurt, Ali Tetik, Batuhan Turan
  • 15.50 - Onur Atmaca
  • 16.45 - Hızır Dinçer
  • 17.15 - Uğur Albayrak
  • 17.40 - Furkan & Paşa
  • 18.10 - Seren Uzun
  • 18.40 - Bizim Gönül
  • 19.00 - Dj Sibel
  • 19.30 - Koliva
  • 20.00 - Niyazi Koyuncu
  • 20.45 - Aslan Kar
  • 21.00 - Şampiyonluk Kutlaması
  • 21.45 - İhsan Eş
  • 22.45 - Selçuk Balcı
İstanbulda maç başladı

İstanbul'da maç başladı

​Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.
Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Bayrak sevgisini köprüye taşıdı

Altı yıldır her gün te tek kontrol ediyor.
AK Parti Sözcüsü Çelikten Adanada birlik mesajı: Fitne çıkarmaya çalışanlara karşı hep beraber buradayız

​Polisin ihbar üzerine gittiği evde duygulandıran görüntü.

İstanbul Esenyurt'ta ilginç hırsızlık vakası.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.