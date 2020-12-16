Premier Lig özetleri: Manchester City-West Bromwic özet izle: İlkay Gündoğan'ın golünü izle
İlkay Gündoğan'ın golü Manchester City'ye yetmedi (ÖZET)
İngiltere Premier Lig 13. hafta mücadelesinde Manchester City, West Bromwich ile 1-1 berabere kaldı. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın fileleri havalandırdığı karşılaşmada Manchester City sahadan 1 puanla ayrıldı. Manchester City-West Bromwic maçının özetini ve İlkay Gündoğan'ın attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziAA
Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.
Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.
Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.
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