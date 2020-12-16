İlkay Gündoğan'ın golü Manchester City'ye yetmedi (ÖZET)

Etihad Stadı'nda West Bromwich'i konuk eden Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. West Bromwich, Manchester City'li Ruben Dias'ın 43. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı: 1-1. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda gol kaydedilmeyen karşılaşma 1-1 sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, maçın 90 dakikasında sahada kaldı.

Manchester City, bu skorla 20 puana yükselirken, West Bromwich de puanını 7 yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET) Serie A'nın 11. haftasında Milan sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya, hızlı başlayan konuk Parma, 13. dakikada Hernani ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.İkinci yarı arka arkaya gollerİkinci yarının 56. dakikasında Parma, Kurtic ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi takımdan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Theo Hernandez farkı yeniden bire indirdi: 1-2.Karşılaşmanın son anlarına konuk Parma'nın üstünlüğüyle girilirken, Milan'da Hernandez 90 1.dakikada yeniden fileleri havalandırarak skora eşitliği getirdi: 2-2. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin eden gol oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.Milan liderMilan, İtalya Serie A puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımın, bu maçtaki puan kaybı, en yakın takipçisi Inter'in haftayı galibiyetle kapaması neticesinde Milan ve Inter arasındaki puan farkı da 3'e düştü. Parma ise ligde 5. beraberliğini alırken, 11 puanla 14. sırada yer aldı. Parma maçının son dakikalarında gelen golle evinde yenilmekten kurtulan Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de devam etti.Hakan Çalhanoğlu 1 asist yaptıMilan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu karşılaşmada 1 asistle oynadı. Kırmızı-siyahlıların İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ise sakatlığı sebebiyle bu maçta da yer alamadı.Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandıMilan-Parma maç özetini izle

Manchester City-West Bromwic özet izle



