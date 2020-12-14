Hakan Çalhanoğlu'nun asisti Milan'a galibiyet için yetmedi (ÖZET)

Serie A'nın 11. haftasında Milan sahasında Parma'yı konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakaya, hızlı başlayan konuk Parma, 13. dakikada Hernani ile öne geçti: 0-1. İlk yarı bu skorla konuk ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı arka arkaya goller

İkinci yarının 56. dakikasında Parma, Kurtic ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. Ev sahibi takımdan bu gole yanıt gecikmedi ve 58. dakikada Theo Hernandez farkı yeniden bire indirdi: 1-2.

Karşılaşmanın son anlarına konuk Parma'nın üstünlüğüyle girilirken, Milan'da Hernandez 90 1.dakikada yeniden fileleri havalandırarak skora eşitliği getirdi: 2-2. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu da tayin eden gol oldu. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

Milan lider

Milan, İtalya Serie A puanını 27'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kırmızı-siyahlı takımın, bu maçtaki puan kaybı, en yakın takipçisi Inter'in haftayı galibiyetle kapaması neticesinde Milan ve Inter arasındaki puan farkı da 3'e düştü. Parma ise ligde 5. beraberliğini alırken, 11 puanla 14. sırada yer aldı. Parma maçının son dakikalarında gelen golle evinde yenilmekten kurtulan Milan'ın ligdeki yenilmezlik serisi de devam etti.

Hakan Çalhanoğlu 1 asist yaptı

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu karşılaşmada 1 asistle oynadı. Kırmızı-siyahlıların İsveçli yıldızı Zlatan İbrahimovic ise sakatlığı sebebiyle bu maçta da yer alamadı.

Ajax'ın yıldızı Quincy Promes bıçaklama suçundan tutuklandı Hollanda Eredivise ekiplerinden Ajax forması giyen Quincy Promes, aile üyesinden birisini bıçaklama suçundan dolayı polis tarafından gözaltına alındı."Bıçakla ağır şekilde yaraladı"Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Temmuz ayının sonunda gerçekleşen olayda Promes'in bir parti esnasında, ortaya çıkan kavgada aile üyelerinden birini ağır şekilde bıçakla yaraladığı iddia edildi. Kavganın neden çıktığı bilinmezken, oyuncunun şimdi gözaltına alınmasıyla ilgili Hollanda polisi açıklamalarda bulundu.Olayı bir ay önce öğrendiklerini ifade eden emniyet güçleri, yapılan soruşturma kapsamında Promes'in bugün tutuklanmasına karar verildiği açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu 3 gün gözaltında kalacak fakat mahkeme kararıyla bu süre daha da uzayabilir.

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