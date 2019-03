Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev eşleşmede Paris Saint-Germain, 90+3. dakikada gelen penaltı golüyle Manchester United'a elendi.

Maça çok hızlı başlayan ManU, henüz ilk dakikadan çıkılırken Lukaku'yla golü buldu. Çabuk toparlanan PSG, 12. dakikada Mbappe'nin pasıyla topu boş ağlara gönderen Juan Bernat'la eşitliği yakaladı. Ancak 30. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lukaku, kaleci Buffon'un hatasını affetmedi ve seken topu tamamlayarak skoru 2-1'e getirdi.

İlk yarı bu skorla geçilirken 2. yarıda etkili olan taraf PSG oldu. Özellikle Mbappe ve Di Maria ile beraberlik fırsatları yakalayan Paris ekibi golü bulamazken inanılmaz bir son yaşandı.

90+3. dakikada PSG ceza sahasında yaşanan pozisyonun ardından VAR'a giden hakem, penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Rashford da sert bir vuruşla turu Manchester United'a getirdi: 1-3.