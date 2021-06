PSG'den Achraf Hakimi'ye 70 milyon euro

Fransa Ligue 1'i, Lille'in arkasında 2. sıradan tamamlayan Paris Saint-Germain, İtalya Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Achraf Hakimi'yi kadrosuna katıyor. 22 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlayan PSG, Inter'i de ikna etti.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, 60 milyon euro + 10 milyon euro bonus karşılığında Hakimi'yi kadrosuna kattı. Gelecek hafta sağlık kontrollerinden geçecek olan Faslı oyuncuyla, 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Chelsea de istiyordu

22 yaşındaki oyuncuyla Chelsea'nin de ilgilendiği iddia edilmiş fakat herhangi bir resmi teklif yapılmamıştı. PSG'nin önümüzdeki günlerde Gianluigi Donnarumma ve Achraf Hakimi transferini açıklayacağı öğrenildi.

1 Eylül 2020 tarihinde Real Madrid'den 45 milyon euro karşılığında Inter'e transfer olan Hakimi, bu sezon toplamda 45 karşılaşmada forma giydi. Hem orta sahanın sağında hem de sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki oyuncu 7 gol ve 11 asistle oynadı.

