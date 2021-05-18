Galatasaray'ın istediği Julian Draxler, PSG'de kaldı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Alman kanat oyuncusu Julian Draxler ile 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki Draxler'in sezon sonunda bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı. Alman milli futbolcu, 2017'nin ocak ayından bu yana forma giydiği PSG'de 172 maça çıktı ve 24 gol kaydetti.

Draxler bu süre zarfında Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Lig Kupası'nda 3'er, Fransa Süper Kupası'nda ise bir şampiyonluk yaşadı.

Adı Galatasaray ile anılıyordu

Galatasaray, yaz transfer döneminde, ön bölge için uzun süre ve istikrarlı biçimde oynatabileceği bir hücuma yönelik orta saha oyuncusu transfer etmeyi planlıyor. Bu çerçevede sarı kırmızılıların gündemine, sözleşmesi uzatılmadan önce Julian Draxler gelmişti. Oyuncu ve yakın çevresini iyi tanıyan ve Almanya'da pek çok futbolcu ile çalışan Ali Polat konu hakkında daha önce yaptığı açıklamada, Draxler'in Galatasaray'a gelebileceğini ifade etmişti.

SPOR PSG'li yıldızın yeni takımı Galatasaray olabilir

Video: Draxler maç sonrası Türkçe konuştu