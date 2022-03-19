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PSV'den Kopenhag taraftarlarına otobüslü yanıltma

UEFA Konferans Lig son 16 turu maçında PSV Eindhoven, Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Mücadele Hollanda ekibinin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maç öncesi rakip takımın konakladığı otele gelen Kopenhag taraftarı havai fişekle rakip oyuncuları rahatsız edecekti. Ancak PSV'nin takım otobüsü kaldıkları otelin değil başka bir otelin önene park edince taraftarlar hedefi şaşırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
PSVden Kopenhag taraftarlarına otobüslü yanıltma
Kopenhag-PSV

PSV Eindhoven, Kopenhag taraftarlarına UEFA Konferans Ligi son 16 rövanş maçı öncesi ilginç bir tuzak kurdu ve bilerek takım otobüsünü başka otelin önüne park etti.

UEFA Konferans Ligi'nde PSV Eindhoven'in deplasmanda Kopenhag'ı 4-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında PSV'nin kurduğu bir tuzak, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ritzau Haber Ajansı'nın verdiği detaylara göre Kopenhag taraftarları maçtan bir gün önce PSV Eindhoven takımının kaldığı otelin önünde gece boyunca havai fişek patlatma ve futbolcuları uyutmama planı yaptı. Kopenhag taraftarlarının bu planı, PSV'nin otobüs önlemi ile suya düştü.

PSV Eindhoven kafilesinin takım otobüsünü kasıtlı olarak başka otelin önüne park ettiği ortaya çıktı. Habere göre Danimarkalı taraftar, yanlış otelin önünde havai fişek organizasyonu düzenlediler.

PSV Eindhoven forması giyen Mario Götze maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Takım otobüsünü bilerek başka otelin önüne park ettik. Bu sayede bütün gece çok iyi uyudum" ifadelerini kullandı.

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