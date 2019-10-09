Quaresma'dan itiraf: Bana haksızlık yapıldı

Kasımpaşanı'nın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, milli takım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli oyuncu, yalnızca bir kez Dünya Kupası'nda boy gösterebildiği için üzüntü yaşadığını ifade etti.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Quaresma, milli takımda bazı teknik adamların kedisine haksızlık yaptığını söyledi. Quaresma, "Bir dönem milli takıma gittiğimde mutsuz oluyordum. Teknik direktörlerin bana karşı dürüst olmadıklarını hissettim. Bana haksızlık yaptılar. Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edildiğimde Dünya Kupası kadrosuna alınmadım. Bunu nasıl açıklayacaklarını onlar da bilmiyordu. Ayrıca ben de sebebini sormadım" ifadelerini kullandı.

Hakkında gerçek olmayan birçok şeyin anlatıldığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, "Bazen üzerinize gerçek dışı etiketler yapışıyor. Benim hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan birçok şey söylendi" dedi.



