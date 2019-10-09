Quaresma'dan itiraf: Bana haksızlık yapıldı
SÜPER LİG

Quaresma'dan itiraf: Bana haksızlık yapıldı

Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quresma, milli takımda bazı teknik direktörlerin kendisine haksızlık yaptığı söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Quaresma, bu sezon bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Quaresma, bu sezon bedelsiz bir şekilde Beşiktaş'tan Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Kasımpaşanı'nın 36 yaşındaki yıldız oyuncusu Ricardo Quaresma, milli takım süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Portekizli oyuncu, yalnızca bir kez Dünya Kupası'nda boy gösterebildiği için üzüntü yaşadığını ifade etti.

Ülkesinin basınına açıklamalarda bulunan Quaresma, milli takımda bazı teknik adamların kedisine haksızlık yaptığını söyledi. Quaresma, "Bir dönem milli takıma gittiğimde mutsuz oluyordum. Teknik direktörlerin bana karşı dürüst olmadıklarını hissettim. Bana haksızlık yaptılar. Portekiz Ligi'nin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edildiğimde Dünya Kupası kadrosuna alınmadım. Bunu nasıl açıklayacaklarını onlar da bilmiyordu. Ayrıca ben de sebebini sormadım" ifadelerini kullandı.
  • Hakkında gerçek olmayan birçok şeyin anlatıldığını söyleyen 36 yaşındaki oyuncu, "Bazen üzerinize gerçek dışı etiketler yapışıyor. Benim hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan birçok şey söylendi" dedi.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ünal Karaman: "Rizeliler benin kardeşim"
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.