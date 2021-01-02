Radamel Falcao yarım saat dayanabildi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız golcüsü Radamel Falcao uzun bir aradan sonra Trabzonspor derbisinde sahalara dönmüş ve son 5 dakika forma şansı bulmuştu.

45. dakikada oyuna girdi, 75. dakikada oyundan çıktı

Bugün oynanan ve sarı-kırmızılı takımın sahasında Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ikinci yarısında Ömer Bayram'ın yerine oyuna giren Kolombiyalı oyuncu, sadece yarım saat dayanabildi. Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao, oyundan çıktı. Yıldız golcünün yerine Sekidika karşılaşmaya dahil oldu.

Radamel Falcao, bu sezon 8 Süper Lig, 1 de UEFA Avrupa Ligi toplam 9 maçta oynadı ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı. Golcü oyuncu bu sezon 7 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.