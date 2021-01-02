Galatasaray'a Antalya çelmesi

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Ayrıca karşılaşmanın 51. dakikasında Galatasaray'dan Emre Kılınç kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 30'a, Antalyaspor ise 18 puana yükseldi. Gelecek hafta sarı-kırmızılılar deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor ise evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Emre Kılınç kırmızı kart gördü

Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan maçın 51. dakikasında sarı-kırmızılılarda Emre Kılınç kırmızı kart gördü. Orta sahada Amilton’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Abdulkadir Bitigen Emre’ye direkt kırmızı kart gösterdi. VAR’dan uyarı alan Bitigen pozisyonu izledikten sonra da kararını değiştirmedi.

Galatasaraylı ve Antalyasporlu futbolcular Omar’ı unutmadı

Süper Lig’in 16. haftasında TT Stadyumu’nda oynanan Galatasaray - Antalyaspor maçında geçtiğimiz günlerde evinde yaşadığı talihsiz bir olayda yaralanan sarı-kırmızılı futbolcu Omar Elabdellaoui unutulmadı. İki takım futbolcuları karşılaşma öncesinde ısınmaya üzerinde ’Geçmiş olsun Omar’ yazılı tişörtle çıkarak 29 yaşındaki futbolcuya destek oldu.

Takımın başında Levent Şahin çıktı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin yer aldı. Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim'e gördüğü kart ve sonraki eylemlerinden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 5 maç men cezası verdi. Tahkim Kurulu ise tecrübeli teknik adamın cezasını 4 maça indirdi.

Ligin 14. haftasındaki Göztepe ve 15. haftasındaki Trabzonspor maçlarında cezası nedeniyle görev yapamayan Terim, Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde de soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Terim'in yokluğunda takımı yardımcı antrenörlerden Levent Şahin idare etti.

Antalyaspor maçıyla cezasının 3 maçlık bölümünü çeken Terim'in 1 maçlık cezası kaldı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, ligin 17. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor maçında görev almayarak cezasını tamamlayacak.

Antalyaspor'da 4 değişiklik

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, son oynanan lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray karşısına Ruud Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Fedor Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Amilton Minervino Da Silva, Dever Orgill ilk 11'i ile çıktı.

Akdeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Lukas Podolski, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Poyraz, Omar Imeri, Adem Metin Türk, Mert Yılmaz yer aldı.

Antalyaspor'un ligin 15. haftasında 6-0 kaybettiği Atakaş Hatayspor müsabakasına ilk 11'de başlayan Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam, Lukas Podolski, Mert Yılmaz, Galatasaray maçında 11'e giremedi. Bu oyuncuların yerine Amilton, Gökdeniz, Bünyamin ve Veysel Sarı ilk 11'de başladı.



