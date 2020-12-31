SERİE A

Radja Nainggolan eski takımına döndü

Adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu Nainggolan, geçen sezon da kiralık olarak formasını giydiği Cagliari'ye imza attı.

Haber Merkezi AA
Nainggolan imza töreninde formayla poz verdi.

Nainggolan imza töreninde formayla poz verdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

  • Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.

İrfan Can Kahveci harekatı: Bir teklif daha yapılacak
İrfan Can Kahveci harekatı: Bir teklif daha yapılacak

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Yurt dışından bazı talipleri olan milli futbolcuyu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor. Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, turuncu lacivertlilerin kapısını ekim ayında bir kez daha çaldı. İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Aslan, ocak ayında başarılı futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak. Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 143 maçta 18 gol atarken, 15 de asist yaptı. Başakşehirli yıldızdan Oğulcan'a: Zlatan'ım benim

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Marius Sumudica'dan 'yeni sözleşme' açıklamas...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.