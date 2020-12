Radja Nainggolan eski takımına döndü

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cagliari, Inter'den Belçikalı orta saha oyuncusu Radja Nainggolan'ı kiraladı.

Cagliari Kulübünden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki Nainggolan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Daha önce 2010-2014 yıllarında oynadığı Cagliari'de geçen sezon da kiralık olarak forma giyen Nainggolan, Inter'de bu sezon 5 maça çıktı.

𝐎𝐥𝐝 𝐡𝐚𝐛𝐢𝐭𝐬 𝐝𝐢𝐞 𝐡𝐚𝐫𝐝.



👕: https://t.co/wCPBhm1xeu

🧢: https://t.co/S4lVcRwhGz

⁣

⁣#Nainggolan #forzaCasteddu pic.twitter.com/x2M37qrcIr — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 31, 2020