SÜPER LİG

İrfan Can Kahveci harekatı: Bir teklif daha yapılacak

Galatasaray'da yönetimin, teknik direktör Fatih Terim'in transfer gözdelerinden olan İrfan Can Kahveci için Başakşehir'le yeni bir görüşme yapacağı bildirildi.

Haber Merkezi Diğer
İrfan Can Kahveci'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro

İrfan Can Kahveci'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 10 milyon euro

Fotoğraf: Emrah Yorulmaz / AA

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Yurt dışından bazı talipleri olan milli futbolcuyu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, turuncu lacivertlilerin kapısını ekim ayında bir kez daha çaldı. İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Aslan, ocak ayında başarılı futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

  • Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 143 maçta 18 gol atarken, 15 de asist yaptı.
İrfan Can Kahveci, 17 kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
İrfan Can Kahveci, 17 kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.

Başakşehirli yıldızdan Oğulcan'a: Zlatan'ım benim
Başakşehirli yıldızdan Oğulcan'a: Zlatan'ım benim

Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Trabzonspor’u 2-0 mağlup eden Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı."Böyle anlar için yaşarsınız"Maçın ardından sosyal medya hesabından bu sevincini paylaşan 24 yaşındaki yaşındaki futbolcu, "Böyle anların hayalini kurarsınız, çalışırsınız, çok istersiniz, onun için yaşarsınız... Galatasaray’daki ilk golümü attığım için çok mutluyum. Umarım bu, gelecekteki birçoğunun ilki olur. Herkese çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.İrfan Can'dan Zlatan benzetmesiOğulcan Çağlayan'a sosyal medya hesabından tebrik mesajları yağarken, Başakşehir forması giyen İrfan Can Kahveci de yakın arkadaşı için dikkati çeken bir yorumda bulundu. Milli futbolcu, Oğulcan'ın paylaşımına, "Zlatan'ım benim be. Maşallah" diye yazdı.Galatasaray, Trabzon'dan lider döndü

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