İrfan Can Kahveci harekatı: Bir teklif daha yapılacak

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci transferin gözde isimlerinden biri haline geldi. Yurt dışından bazı talipleri olan milli futbolcuyu Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Ajansspor'un haberine göre sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, turuncu lacivertlilerin kapısını ekim ayında bir kez daha çaldı. İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Aslan, ocak ayında başarılı futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

Başakşehir'le 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan İrfan Can Kahveci, turuncu-lacivertli formayla çıktığı 143 maçta 18 gol atarken, 15 de asist yaptı.