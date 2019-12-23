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Ragbici Williams Uygur Türklerine yapılan zulme sessiz kalmadı

Yeni Zelandalı ragbi oyuncusu Sonny Bill Williams, Çin'in Müslüman Uygur Türklerine yönelik muamelesine tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Sonny Bill Williams

Sonny Bill Williams

Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" ifadesine yer verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasını sosyal medya hesabından eleştirmişti.

Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı: Zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun
Mesut Özil'den Doğu Türkistan mesajı: Zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun

Yıldız futbolcu Mesut Özil, Çin’in Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik asimilasyon politikaları ve toplama kamplarındaki zulmüne sessiz kalmadı.Sosyal medya hesabından cuma mesajı paylaşan başarılı futbolcu, Hz. Ali'nin "Zulme engel olamıyorsanız onu herkese duyurun" sözünden alıntı yaptı ve Müslümanlara Doğu Türkistan konusunda birlik olunması çağrısında bulundu. Mesut Özil paylaşımında şu ifadeleri kullandı;Ey Doğu Türkistan...Ümmetin kanayan yarası...Eziyetlere direnen Mücahid ve Mücahideler topluluğu...Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı mü'minler...Kuran'lar yakılıyor...camiler kapatılıyor...Medreseler yasaklanıyor...Din alimleri birer birer öldürülüyor...Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor...Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor...Bacılar zora Çinli erkekler ile evlendiriliyor...Tüm bunlara rağmen...Ümmeti Muhammet suskun...Sesi çıkmıyor...Müslümanlar sahiplenmiyor...Bilmezler mi ki, Zume Rıza Zulümdür.Hz. Ali ne güzel demiş:"Zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun!"Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede?Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur.Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerinin sessizliği olacaktır.Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle...Şüphesiz ki, Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır.#HayırlıCumalarDoğuTürkistan 🙏🏼 pic.twitter.com/dJgeK4KSIk&mdash; Mesut Özil (@MesutOzil1088) 13 Aralık 2019

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