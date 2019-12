Ragbici Williams Uygur Türklerine yapılan zulme sessiz kalmadı

Din değiştirip 2009'da Müslüman olan Williams, Twitter'dan "Uygurlar" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Ekonomik menfaatleri insanlığa tercih ettiğimiz üzücü zamanlar" ifadesine yer verdi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini ve buna sessiz kalan Müslüman dünyasını sosyal medya hesabından eleştirmişti.

It’s a sad time when we choose economic benefits over humanity#Uyghurs 😢❤️🤲🏽 pic.twitter.com/F5EIWIOY7n — Sonny Bill Williams (@SonnyBWilliams) 22 Aralık 2019

#Özel Asya'nın farklı bölgelerinde Müslümanların hayatı giderek zorlaşıyor. Çin, Hindistan ve Myanmar’da Müslümanlar baskı ve asimilasyon politikalarına maruz kalıyor.



📝@zynpglll — Yeni Şafak (@yenisafak) 23 Aralık 2019