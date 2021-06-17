Ramos gözyaşlarıyla veda etti

Sözleşmesi sona eren Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Real Madrid'den ayrıldı.

Stadyumda düzenlenen veda töreninde konuşan 35 yaşındaki futbolcu duygusal anlar yaşadı.

"Bir gün yollarımız yine kesişecek"





Konuşma yaptığı sırada boğazı düğümlenen yıldız futbolcu, "Real Madrid her zaman kalbimde olacak. Buraya geldiğimde bir çocuktum. Burada büyüdüm. Bu yüzden tüm Real Madridlilere teşekkür ediyorum. Bu bir veda değil. Yine görüşeceğiz. Bir gün yollarımız yine kesişecek" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de 22 kupa kazandı

Sevilla takımından 2005 yazında Real Madrid'de transfer olan Sergio Ramos, 2015-2016 sezonundan bu yana takım kaptanlığı görevini üstleniyordu. Ramos, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

OYNAT 00:54 Real Madrid'de bir devir kapandı: Sergio Ramos'tan gözyaşlarıyla veda Real Madrid ile 30 Haziran'da sona eren sözleşmesini yenileme görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan Sergio Ramos, 16 yıldır formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı takımdan ayrıldı.



İspanyol yıldız, eflatun beyazlı formayla 5 lig şampiyonluğu, 4 İspanya Süper Kupası, 2 Kral Kupası, 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Süper Kupası, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı.

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