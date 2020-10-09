Ravil Tagir: Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum

Altınordu'nun kendisine çok şey kattığını dile getiren Ravil Tagir, "Bu transfer için çok çalıştım. Altınordu'da yıllarım geçti ve iyi bir eğitim aldım. Bu anlamda Altınordu çok farklı bir kulüp. İş disiplini başta olmak üzere her şeyimi Altınordu'ya borçluyum. Şimdi Başakşehir'de başka bir macera başlıyor. İlk hedefim Başakşehir'de formayı alarak A Milli Takım'a yükselmek. Sonrasında da Cengiz Ünder'in yolunu izleyerek Avrupa'ya gitmek istiyorum. Şu an milli takımda İngiltere karşısında en iyi performansımızı göstermek zorundayız. Herkes kendi geleceği ve kariyeri için bunu yapmalı" diye konuştu.

"Ülkemizi Milli Takımda temsil etmek ayrı bir gurur"

Ümit Milli Takım ile önemli maçlara çıktıklarını dile getiren 17 yaşındaki futbolcu, "Bu platform farklı. Herkesin izlediği, gördüğü, scoutlarını gönderdiği maçlar. Bu maçları izlediklerini ben de duyuyorum. Çok çalışarak en iyi konsantrasyonumuzla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ülkemizi de temsil ediyoruz, bu da ayrı bir gurur kaynağı" şeklinde konuştu.

Anlaşma tamam: Ravil Tagir İstanbul'a geliyor Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.2.5 milyon euro artı satıştan payBaşakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir’in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'den açıklamalar:🗣▪"Fırsat bulursam Ahıska'ya gitmek isterim"▪"En güvendiğim özelliğim; oyun kurmak"▪"Hedefim Real Madrid'de oynamak" pic.twitter.com/KHlKb4Ak91— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2020 Cengiz Ünder resmen Leicester City'de: Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular

"Lige iyi başlayamadık ama toparlanacağız"

Başakşehir forması altında başarılı olmak için çok çalışacağını dile getiren genç savunmacı, "Şampiyon bir takım, bu sezona iyi başlayamadık ama toparlayacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ve Türkiye'yi temsil etmek gurur verici. Forma giymem de mutluluk verici olur. İnşallah forma giyebilir ve Avrupa'daki takımların dikkatini çekerek Avrupa'ya gidebilirim" ifadelerini kullandı.

"Altınordu'da Çağlar'ı örnek alıyordum"

A Milli Futbol Takımı'nda çok önemli oyuncuların olduğuna vurgu yapan Tagir, "Hedefim A Milli Takım ve stoperleri yakından takip ediyorum. Çağlar Söyüncü'nün Altınordu'dan çıktığı için gelişimini yakından gördüm. İzlediği yol çalışması ve disiplini çok güzel. Altınordu alt yapısında onu örnek alıyordum. O seviyeye geldiğimde ben de A Milli Takım'da oynayacağımı düşünüyorum, tabii bu çok çalışarak olacak" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi FIFA oynarken alıyordum"

Turuncu lacivertli takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren Tagir, "Şampiyonlar Ligi gruplarındaki takımlar üst düzey ekipler. Onlara karşı oynamak mükemmel bir duygu olur. Rakiplerimiz FIFA oynarken aldığım takımlar. Onlara karşı forma giymek gurur verici olur" açıklamasında bulundu.

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