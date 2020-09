Anlaşma tamam: Ravil Tagir İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

2.5 milyon euro artı satıştan pay

Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir’in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Altınordu'da bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkati çeken 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'den açıklamalar:🗣



▪"Fırsat bulursam Ahıska'ya gitmek isterim"

▪"En güvendiğim özelliğim; oyun kurmak"

▪"Hedefim Real Madrid'de oynamak" pic.twitter.com/KHlKb4Ak91 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2020