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Anlaşma tamam: Ravil Tagir İstanbul'a geliyor

Başakşehir Kulübü, Altınordu forması giyen genç stoper Ravil Tagir'in transferi konusunda anlaşma sağladı.

Haber Merkezi DHA
Ravil Tagir, Altınordu formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol attı.

Ravil Tagir, Altınordu formasıyla çıktığı 35 maçta 1 gol attı.

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

2.5 milyon euro artı satıştan pay

Başakşehir, 17 yaşındaki futbolcu için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaşma sağladı. Turuncu-lacivertliler Ravil Tagir için Altınordu'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca İzmir kulübü sonraki satıştan da yüzde 30 pay alacak. Ravil Tagir’in önümüzdeki hafta İstanbul'da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Cengiz Ünder resmen Leicester City'de: Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular
Cengiz Ünder resmen Leicester City'de: Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular

2017 yılında Başakşehir'den 14.25 milyon euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Hem İtalya'dan hem Almanya'dan hem de İngiltere'den birçok takımın peşinde olduğu milli oyuncu, Leicester City'ye transfer oldu.Bir diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün de kadrosunda olduğu İngiliz ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cengiz Ünder transferini resmen duyurdu.Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yeniden buluşuyorSatın alma opsiyonuyla birlikte kiralandıDün, Leicester City için sağlık kontrollerinden geçen oyuncu, bugün İngiliz kulübüyle sözleşme imzaladı. Satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder için Roma kulübü, 3 milyon euro kiralama ücreti alacak. Milli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olarak belirlendi.Çağlar Söyüncü ile 4 yıl sonra yolları kesiştiBir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmadan önce, burada Çağlar Söyüncü ile birlikte forma giymişti.İlk paylaşımı heyecan oluşturduİngiliz ekibi Leicester City'nin transferi açıklamadan önceki paylaşımı, taraftarlardan heyecan oluşturdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, İngiliz taraftalar Cengiz Ünder için yüzlerce yorum yaptı.pic.twitter.com/ew6YujfOQg&mdash; Leicester City (@LCFC) September 20, 2020 Cengiz Ünder: Her zaman Premier Lig'in hayalini kurmuştumLeicester City'ye transfer olduktan sonra İngiliz kulübüne açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder her zaman Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi. Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde; "Leicester gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istemişimdir ve bu Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans oluşturabilirim. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her gün iyileştirebileceğime inanıyorum. En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim."🔵 #ÜnderTaken 🔵 pic.twitter.com/gznqopgpBT&mdash; Leicester City (@LCFC) September 20, 2020

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