Cengiz Ünder resmen Leicester City'de: Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular

2017 yılında Başakşehir'den 14.25 milyon euro karşılığında İtalyan devi Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oldu. Hem İtalya'dan hem Almanya'dan hem de İngiltere'den birçok takımın peşinde olduğu milli oyuncu, Leicester City'ye transfer oldu.

Bir diğer milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün de kadrosunda olduğu İngiliz ekibi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla Cengiz Ünder transferini resmen duyurdu.

Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü yeniden buluşuyor İtalya Serie A ekibi Roma ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder'in Premier Lig ekibi Leicester City'ye transferi tamamlanıyor. 23 yaşındaki futbolcu İngiliz kulübü için sağlık kontrolden geçti.Leicester City'nin 3 milyon euro kiralama ücreti ve 25 milyon euro satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağı milli yıldız sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmuş gösterdiği performansla da 1 yıl sonra 14 milyon 250 bin euro bedelle İtalyan ekibi Roma'nın yolunu tuttu.Çağlar Söyüncü ile Cengiz Ünder'in yolları 4 sene sonra Leicester City'de yeniden kesişti pic.twitter.com/2LCBNxiouR— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 18, 2020 Video: Cengiz Ünder yeni takımı Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı

Dün, Leicester City için sağlık kontrollerinden geçen oyuncu, bugün İngiliz kulübüyle sözleşme imzaladı. Satın alma opsiyonuyla birlikte Leicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder için Roma kulübü, 3 milyon euro kiralama ücreti alacak. Milli oyuncunun satın alma opsiyonu ise 25 milyon euro olarak belirlendi.

Çağlar Söyüncü ile 4 yıl sonra yolları kesişti

Bir diğer milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile takım arkadaşı olacak Ünder, 2016'da Altınordu'dan Süper Lig ekibi Başakşehir’e transfer olmadan önce, burada Çağlar Söyüncü ile birlikte forma giymişti.

İlk paylaşımı heyecan oluşturdu

İngiliz ekibi Leicester City'nin transferi açıklamadan önceki paylaşımı, taraftarlardan heyecan oluşturdu. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, İngiliz taraftalar Cengiz Ünder için yüzlerce yorum yaptı.

pic.twitter.com/ew6YujfOQg — Leicester City (@LCFC) September 20, 2020

Cengiz Ünder: Her zaman Premier Lig'in hayalini kurmuştum

Leicester City'ye transfer olduktan sonra İngiliz kulübüne açıklamalarda bulunan Cengiz Ünder her zaman Premier Lig'de oynamak istediğini söyledi. Milli futbolcunun açıklamaları şu şekilde; "Leicester gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere'de oynamak istemişimdir ve bu Premier Lig'de oynamak için harika bir fırsat. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans oluşturabilirim. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı her gün iyileştirebileceğime inanıyorum. En iyi arkadaşım Leicester City'de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim."