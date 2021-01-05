Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı​

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. ve 45. dakikalarda Mame Thiam ile 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

"Bu 2 oyuncu kesinlikle olmalı"

Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kesinlikle ilk 11'de başlaması gereken 2 oyuncu olduğunu söyledi. Dilmen, "İlk 11'de Gustavo ve Pelkas'ı cebime koyarım. Ondan sonra diğer oyuncuları form grafiklerine göre kadroya alırım" ifadelerini kullandı.

"Stoper alınacaktır"

Sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek de çok zorlama olur" dedi.

Kasımpaşa'da Thiam'ın gecesi: Fenerbahçe'ye '3' puanı getirdi Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti ve puanını 29'a yükseltti. Sarı lacivertlier haftanın kapanış maçı sonrasında dördüncü sıraya yerleşti.Karşılaşmadan dakikalar;8. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Ozan Tufan, topu ceza yayının sağında Valencia ile buluşturdu. Ekvadorlu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden sağdan ceza sahasına sokulan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun son çizgiden pasında, Thiam'ın altıpasın önünden yaptığı vuruşta top auta çıktı.14. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın soldan ortasında, altıpasın önünde Pelkas'ın kafa vuruşunda savunmaya da çarpan top Thiam'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazında bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.45 1. dakikada sarı-lacivertli takım farkı 2'ye çıkardı. Pelkas'ın havadan şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içinde kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan Thiam, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.Detaylar geliyor...Kasımpaşa'nın 11'i;Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Brecka, Haddadi, Tirpan, Carius, Yusuf, Hodzic, Anıl, Koita.Fenerbahçe'nin 11'i;Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık, Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam.FB TV'ye göre Fenerbahçe'nin saha dizilişi bu şekilde olacak👉Gustavo stoper, Sadık sol bek! pic.twitter.com/8GKaANsUsD— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2021

Süper Lig'de 16. haftanın kapanışında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. pic.twitter.com/q0HXFuONRf — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 4, 2021



