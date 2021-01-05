Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'de ilk 11'de oynaması gereken 2 oyuncuyu açıkladı
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri söylerken, takımda mutlaka ilk 11'de oynayacak 2 oyuncuyu açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 14. ve 45. dakikalarda Mame Thiam ile 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
"Bu 2 oyuncu kesinlikle olmalı"
Mücadele sonrasında NTV'de karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kesinlikle ilk 11'de başlaması gereken 2 oyuncu olduğunu söyledi. Dilmen, "İlk 11'de Gustavo ve Pelkas'ı cebime koyarım. Ondan sonra diğer oyuncuları form grafiklerine göre kadroya alırım" ifadelerini kullandı.
"Stoper alınacaktır"
Sarı-lacivertlilerin transfer yapması gereken bölgeleri de açıklayan Rıdvan Dilmen, "Duyumum değil ama Fenerbahçe'nin stoper alma ihtimalini çok yüksek görüyorum. Sağ bek problemi olduğunu düşünmüyorum. Sol bek de çok zorlama olur" dedi.
Yorum