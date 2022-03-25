Rıdvan Dilmen'den Burak Yılmaz'a öneri: Konya'da bırakmalı

A Milli Takımımız 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde deplasmanda Portekiz'e 3-1 yenildi. Ay-yıldızlılar bu sonuçla Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından TRT Spor'da maçı yorumladı. Dilmen'in Portekiz-Türkiye karşılaşmasıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:
"Türkiye'nin en iyi penaltıcısı kullandı"
- "Hayalimiz Konya'da İtalya ile oynamaktı ama maalesef olmadı. Maçta gerçekten fırsat geldi. 2-0'lardan asla ümidimi kesmem ama galipken de maç bitti demem. Ah şu atsaydı demesinler. Son yıllarda Türkiye'nin en iyi penaltıcısı kullandı. Çok uzun zamandır böyle bir penaltıcı görmedim. Topu önce Burak'a verirsiniz ama öyle bir yerde penaltı kaçırırsınız ki sıkıntı yaratabilir."
🇹🇷🏆 | Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW
🇹🇷🏆 | Ah Burak ahh.. Penaltı vuruşundan yararlanamadık.. pic.twitter.com/S3oEu344lW— TRT Spor (@trtspor) March 24, 2022
"Ronaldo bitmiş"
- "Portekiz teknik direktörü istese bizim teknik direktörümüz bu kadroyla çıkmaz. Hakikaten de buna üzülüyorum. Portekiz'de çok iyi orta saha oyuncuları var ama 1.70 dördü de. Danilo ve Fonte iki ağır stoperi vardı. Ronaldo artık gitmiyor. Dipdiri oyuncuydu ama artık fizik olarak bitmiş. Saygıdan dolayı oyundan çıkmıyor."
"Yürüye yürüye pas yapıyorlar"
- "Biz şu orta sahaya karşı önce tut sonra atı yapsaydık. Dirençli oyunculara karşı zorlanacak oyuncular vardı Portekiz'de. Biz ne yaptık onlardan daha zayıf bir orta saha çıkardık. Bizim hoca hiç değişiklik yapmıyor. Yürüye yürüye pas yapıyorlar. Arada bir net pozisyonlara giriyorlar. Biz ilk değişikliğimizde oyuna forvet aldık."
"Sert orta sahayla oynasaydık daha farklı olabilirdi"
- "Kuntz eğer maceraya atılmasaydı, yenilebilir miydik, yenilebilirdik ama bu Portekiz'i çok daha fazla zorlardık. 0-0'ı sert orta sahayla oynasaydık daha farklı olabilirdi. Teknik direktör oyuncuyla istişare eder ama karar verici kendisidir. Bizim takım 66 dakika boyunca boşu boşuna maç yaptı. İki takım teknik direktörü de bu kadroyla çıkacaklarını beklemiyorlardı. Biz iki orta saha ile 3 oyuncuyu karşılıyoruz. Bizim kadronun önündeki oyuncular üçlüye müsaade etmez. Zeki pozisyon almakta zorlandı. Portekiz orta sahası halı sahada maç yapsa rakip 1 saat boyunca santra yapar. Biz dinamik oyuncularla başlasaydık rahat rahat oyunu 2-0'a getiremezlerdi."
"Ben her milli futbolcuyla gurur duyarım"
- "Burak Türk futbolunu gördüğü son 15 yılın en iyi santrforu. Gerçekçi olalım, bizim takım ikinci yarı top oynamadı. Ah be ne gol kaçtı dediğimiz bir pozisyon yok ikinci yarı. Ben her milli futbolcuyla gurur duyarım. Birinci de olsa sonuncu da olsa duyarım. Bize 2-2 için acayip bir fırsat geldi ama değerlendiremedik."
"Beraberliği yakalasak daha avantajlı olabilirdik"
- "2-2'yi bulsak Çek Cumhuriyeti maçının bir benzeri olabilirdi ama biz penaltıya pozisyonunda oyuna ortak olduk. Beraberliği yakalasak Portekiz'e göre daha avantajlı olabilirdik."
"Biz Moldova falan değiliz"
- "3-1 yenildikten sonra 'Takımla gurur duyuyorum' dememelisin. Biz Moldova falan değiliz. Bizim milli takımın defansının ikisi Premier Lig'de oynuyor, biri İtalya'da oynuyor. Sağ taraftaki oyuncun Fransa'da oynuyor. Sağ öndeki Marsilya'da oynuyor. Sol önünde yıldız oyuncumuz var. Bu Portekiz'den çok daha iyiyiz demek değildir ama 3-1'den sonra bu cümleleri hak etmiyoruz. 3-1 mağlubiyetinde biz gururlanmayız. Kuntz hocanın bu açıklamaları doğru değil."
"Burak Yılmaz Konya'da bıraksın"
- "Türkiye'nin en iyi penaltıcısı penaltıyı attı. Son 17 penaltısını gole çevirmiş, olmadı işte... İhale Burak Yılmaz'a mı kaldı şimdi? Burak Yılmaz, son maçını Konya’da alkışlar altında oynamalı, İtalya maçıyla bırakmalı."
Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini bu sözlerle noktaladı: "Benden bu kadar." pic.twitter.com/6srygDNdkJ
Burak Yılmaz, Milli Takım kariyerini bu sözlerle noktaladı: "Benden bu kadar." pic.twitter.com/6srygDNdkJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 25, 2022