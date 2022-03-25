Stefan Kuntz: Bu takımla gurur duymamız gerekiyor Portekiz’e deplasmanda 3-1 mağlup olan A Milli Takım’da Teknik Direktör Stefan Kuntz maçın ardından takımın performansının iyi olduğunu ve bu takımla gurur duyulması gerektiğini söyleyerek, “Bu performansımızdan dolayı Türkiye’de kimse utanmamalı” ifadelerini kullandı.

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