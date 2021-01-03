Rıdvan Dilmen'e imalı hediye: Kendisine gönderilen formayı canlı yayında gösterdi

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili, "Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" ifadelerini kullanmıştı.

Dilmen'in bu sözleri üzerine Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Turuncu-lacivertli kulüpten, tecrübeli yorumcuya hediye olarak Rafael'in forması gönderildi.

"Espriyle karşılık vereyim; keşke Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı"

Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Başkan bana Rafael'in formasını yollamış. Tatlı bir espri olarak görüyorum, kötü niyetli düşünmek istemiyorum. Gerçekten tesadüf olamaz bu. Espriye espriyle karşılık vereyim; bunu Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı, keşke bana başkasının formasını gönderselerdi. Espri niyetine yolladılarsa ben de espri olarak karşılık vereyim" dedi.





Rıdvan Dilmen: "Yıllar boyunca bu saçma sapan kararın altında ezilirsiniz..." pic.twitter.com/87fEUxc0fZ — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 25, 2020

Kadıköy'de Bahattin Şimşek vakası: "Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi" Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynadığı maçta hakem Bahattin Şimşek gösterdiği yönetimle mücadelenin önüne geçti. Şimşek, sarı lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçta Başakşehirli Rafael, İrfan Can ve teknik direktör Okan Buruk'u kırmızı kartla sahadan attı.Bahattin Şimşek'in maçı etkileyen kararları;-12. dakikada Gustavo'nun yaptığı sert hareket için VAR'dan gelen uyarıya rağmen kırmızı kart çıkartmadı.-Fenerbahçe'nin 2. golünde autun korner olarak karara bağlanması.-Başakşehirli Rafael'e gösterilen ilk sarı kart hatalı. Pozisyonda kart Skrtel'e çıkmalıydı. Bu karta tepki gösteren Rafael ikinci sarı kartla oyundan atıldı.-Okan Buruk bu pozisyona gösterdiği tepki nedeniyle oyundan atıldı.-İrfan Can, hakemin kararlarına isyan ettiği için oyundan atıldı.Rıdvan Dilmen ne dedi?"Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi. Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi. Skrtel faul yapmışken Rafael'e sarı kart verdi ve kırmızı kartla attı. Sonrasındaki kartlar da bu yüzden geldi. Skora etki eden 3 karar. Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi. Fenerbahçeliler kusura bakmasın"Fenerbahçe-Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in yönetimini 10 üzerinden değerlendir.❓/🔟#NasılYönetti pic.twitter.com/6amMLD2PMY— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020 Bahattin Şimşek'in damga vurduğu maçı Fenerbahçe farklı kazandıBaşakşehir'den resmi açıklama: “Türk futbolu adına utanç gecesiydi”