Rıdvan Dilmen'e imalı hediye: Kendisine gönderilen formayı canlı yayında gösterdi
Başakşehir Kulübü'nden Rafael'in kırmızı kartının iptal edilmesine tepki gösteren Rıdvan Dilmen'e hediye olarak Brezilyalı futbolcunun forması gönderildi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçında Rafael'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesiyle ilgili, "Bana göre kirli bir karar, bana göre operasyon" ifadelerini kullanmıştı.
Dilmen'in bu sözleri üzerine Başakşehir'den sürpriz bir hamle geldi. Turuncu-lacivertli kulüpten, tecrübeli yorumcuya hediye olarak Rafael'in forması gönderildi.
"Espriyle karşılık vereyim; keşke Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı"
Rıdvan Dilmen konuyla ilgili, "Başkan bana Rafael'in formasını yollamış. Tatlı bir espri olarak görüyorum, kötü niyetli düşünmek istemiyorum. Gerçekten tesadüf olamaz bu. Espriye espriyle karşılık vereyim; bunu Disiplin Kurulu Başkanı'na yollasalardı, keşke bana başkasının formasını gönderselerdi. Espri niyetine yolladılarsa ben de espri olarak karşılık vereyim" dedi.
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