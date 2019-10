Ringde skandal: Ermeni dövüşçü Türk rakibini boğarak öldürmeye teşebbüs etti

Karma dövüş sanatları müsabakasında Ermeni Rafael Abrahamyan ile Türk sporcu Batuhan Akduman arasındaki karşılaşmada şoke eden anlar yaşandı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Ermeni dövüşçünün Türk sporcuyu boğarak öldürmeye teşebbüs ettiği görüldü.

Hakemin araya girmesine rağmen bir süre daha Batuhan'ın boğazını sıkmaya devam eden Ermeni dövüşçü, güçlükle durdurulabildi.

Uzun süre nefessiz kalan Batuhan Akduman baygınlık geçirirken, bilinç kaybı yaşayan sporcuya sağlık ekipleri hemen müdahalede bulundu.

Rafael Abrahamyan'ın skandal hamlesi sporseverlerin büyük tepkisini çekti.





Rafael Abrahamyan chokes out Batuhan Akduman but refuses to let go. #GFC18 pic.twitter.com/Tuzvz0wHHG — caposa (@Grabaka_Hitman) 6 Ekim 2019