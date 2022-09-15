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Rıza Çalımbay: Eksiklerimiz olmasaydı daha rahat kazanabilirdik

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında CFR Cluj'a konuk oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay ise, Romanya'ya çok fazla eksiklerle geldiklerini ancak her şeye rağmen kazandıklarını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rıza Çalımbay: Eksiklerimiz olmasaydı daha rahat kazanabilirdik
Rıza Çalımbay

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında CFR Cluj'a konuk oldu. Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 1-0 kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rıza Çalımbay ise, Romanya'ya çok fazla eksiklerle geldiklerini ancak her şeye rağmen kazandıklarını söyledi.

Çalımbay, açıklamalarında, "İyi bir takımla oynadık. Gerçekten özellikle fizik olarak çok güçlü bir takım. Boy avantajları çok fazla ve iyi bir takımdı. Biz istediğimiz taktiği güzel bir şekilde yaptık, iyi bir şekilde karşı tarafa kontra ataklarla gitmeye çalıştık. Baskı yememize rağmen başta kalecimiz olmak üzere defansif açıdan mükemmel bir defans yaptı bizim arkadaşlar. Tek üzüldüğümüz şey maçın ikinci yarısı tamamen riske girdiler. O arada gelen çok güzel pozisyonlar vardı. Son paslara dikkat edemedik. Karşı karşıya kaldık kaçırdık. Böyle bir maç oynadığınız zaman, böyle sıkıntılar yaşadığınız zaman bu tür pozisyonları atmanız gerekiyor. Maçı 2-0’a getirebilseydik maç daha farklı olabilirdi. Biz buraya gelirken 9 tane eksikle geldik. Sadece 4 tane yedeğim vardı. Eğer tam takım olabilseydik bu maçta fazla baskı da yemezdik. Rahatlıkla kazanabileceğimiz bir maç olabilirdi ama Cluj takımı gerçekten çok güçlü bir takım. Buradan alınan 3 puan bizim için çok önemli. Şimdi kalan maçlarımıza daha dikkatli bir şekilde bakmaya çalışacağız." ifadelerine yer verdi.

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