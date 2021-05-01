Rıza Çalımbay en uzun serinin peşinde

Süper Lig’in 39. haftasında Sivasspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Gaziantep maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 16 maça çıkarmak istiyor.
Sivasspor’un başında çıktığı son 15 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet görmeyen ve bu mücadelelerde 8 galibiyet, 7 beraberlik alan Teknik Direktör Rıza Çalımbay için de tek hedef, teknik adamlık kariyerinin en uzun serisini tekrar elde etmek.
- Çalımbay, 2005’te Beşiktaş’ta görev yaparken mart ve eylül ayları arasında 16 maçla teknik direktörlük kariyerinin en uzun yenilmemezlik serisini yakalamıştı.