Rıza Çalımbay: Sadece Milli Takım'a ömürlük imza atarım

Bordo-mavili takımın başarılı çalıştırıcısı Rıza Çalımbay uzun dönem sözleşme yapmamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ufak tefek sebeplerden dolayı ayrılıkların yaşandığını belirten Çalımbay, "Yalnızca Milli Takım'a ömürlük imza atarım" dedi.
Bein Sports'a konuşan Çalımbay'ın açıklamaları şöyle;
"Gözüm kapalı yalnızca Milli Takım'a imza atarım"
- "Bana 'Niye Trabzonspor'a bir senelik imza attın' dediler. Ben de dedim ki, 'Kasımpaşa'ya 3 yıllık imza attım'; ilk sene Kasımapa yönetimi, '15. sırada bitir, yeter' dedi. Ben takımı 7. yaptım. Ertesi sene yönetim 'Küçülmeye gidiyoruz' dedi ve bütün oyuncuları sattı. Sonra yönetim 'Ayrılalım' dedi. Aynı şey Antalya'da da oldu. Takımı düşmekten kurtarıp 5. yaptık. Sonra ufak tefek şeylerden ayrılıyorsunuz. Kötü gittiğimiz zamanda, 'Hocamıza güceniyoruz' diyecek biri varsa uzun dönem atarım. Ben sadece A Milli Takım'a gözüm kapalı ömürlük imza atarım. Milli Takım bambaşka bir yer. Her Türk antrenörünün çalışmak istediği yerdir. Çıktığın zaman İstiklal Marşı'nı yaşaman çok farklı bir duygu."
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