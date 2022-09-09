Spor Rıza Çalımbay "Takımım mükemmel şekilde mücadele etti"
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Rıza Çalımbay: "Takımım mükemmel şekilde mücadele etti"

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu

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Haber Merkezi İHA
Rıza Çalımbay: Takımım mükemmel şekilde mücadele etti
Rıza Çalımbay

Sivasspor evinde ağırladığı Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Rıza Çalımbay, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum"

Maça kötü baladıklarını belirten Çalımbay, “Gruptaki oynadığımız en kuvvetli takımdı. Biz de tabii ki maçtan mutlaka puan ve puanlar almamız gerekiyordu. Maça kötü başladık ve gol yedik ama hiçbir zaman maçtan kopmadık. Takımım mükemmel şekilde mücadele etti. Çok çekişmeli bir maç oldu. Esas maçlar bundan sonra başlayacak. Hazır olmayan arkadaşlarımız var, onlar da hazır olunca bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çok güzel bir maç oldu, çok çekişmeliydi. Tam bir Avrupa maçı oldu. Oyuncularımı kutluyorum” açıklamasında bulundu.

"Maça çıkarmak çok doğru değil"

Bir gazetecinin, “Taraftarı bugün nasıl buldunuz. Tribünler çok dolu değildi” şeklindeki sorusuna deneyimli teknik adam, “Beklediğimiz taraftar değildi yine çok iyiydiler. İyi de destek verdiler. Gelenler büyük bir destek verdi. Bugünkü taraftardan dolayı mutlum. Az olur, öz olur. Şunu söylemem lazım, saat 12’yi geçti, cuma gününe girdik. Maçta oynayanlara yarın idman yaptırmamız mümkün değil. Pazar günü de lig maçı oynayacağız. Saati de 17.00’de. Bari bu saate vermeyin. Bir gün dinlenme ile bu oyuncuları maça çıkarmak çok doğru değil. Maçı pazartesine alabilirlerdi. Ne kadar dinlenirlerse iyi. Bizim bir sürü sakatımız var, yetiştirme şansımız sıfır. Bu olmaması gereken bir şey” yanıtını verdi.

ÖZET | Sivasspor - Slavia Prag: 1-1
SPOR
ÖZET | Sivasspor - Slavia Prag: 1-1

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