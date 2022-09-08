ÖZET | Sivasspor - Slavia Prag: 1-1

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Sivasspor, G grubu ilk karşılaşmasında evinde Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı. Yiğidoların golünü 27. dakikada Dia Saba kaydederken, konuk ekibin golünü 4. dakikada Olayinka attı.
Bu sonuçla temsilcimiz, UEFA Konferans Ligi'ne 1 puan ile başlarken, grubun diğer karşılaşmasında Ballkani ile Cluj 1-1 berabere kaldı.
Sivasspor - Slavia Prag maçının özeti
- 4. dakikada Appindangoye’nin hatalı geri pasında Olayinka topu kazanıp sağ çaprazdan sert bir şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
- 8. dakikada ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Usor’un vuruşunda kaleci Ali Şaşal meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.
- 27. dakikada Gradel’in ortasında penaltı noktası üzerinde Dia Saba’nın şutu ağlara gitti. 1-1
- 42. dakikada Masopust’un ceza sahası içerisinden kullandığı sert şutta Ali Şaşal topa hakim oldu.
55. dakikada Goutas’ın ortaladığı topa ceza sahası içerisinde bulunan N’jie çıkış yapsa da kaleci Mandous erken davranıp topu çıkarttı.
61. dakikada Doudera’nın ortasında Ewerton arka direkte kafası ile vurdu. Top az farkla auta çıktı.
65. dakikada Provod taç atışından kazandığı topu kaleye çevirip uzun bir şutla kaleyi hedef aldı. Ali Şaşal parmak uçlarıyla topu çeldi.
- 90+2'de Slavia Prag penaltı kazandı. Keita ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
- 90+3'te Provod'un penaltısını Ali Şaşal Vural çıkarttı.
Sivasspor - Slavia Prag maçı özetini izle
Sivasspor - Slavia Prag maçının özetini izlemek için tıklayınız
Sizce en iyi hücum hattı hangi takımda❓ pic.twitter.com/p6Fc5LkTqh