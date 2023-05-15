Rizespor Süper Lig için sahaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Çaykur Rizespor evinde Gençlerbirliği’ni ağırladı. 8 golün atıldığı maçta Çaykur Rizespor rakibini 5-3 mağlup etti. Goller dakika 7’ Sinan Osmanoğlu, 27’ Mete Demir, 32’ John Mary, 45’ Himmet Ertürk, 45’ ve 53’ Yannick Bolasie (2), 46’ Amilton, 56’ Abdullah Durak’dan (pen.) geldi. Çaykur Rizespor bu sonuçla puanını 63’e çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.