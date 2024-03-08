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Spor

Rizespor'dan 'prim' iddiasına yalanlama

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam Galatasaray'a konuk olacak Çaykur Rizespor, söz konusu maça özel 1,2 milyon lira prim verileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

16:59 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 17:01 - 8/03/2024 Cuma
AA
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Rizespor'u 1-0 mağlup etmişti.
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Rizespor'u 1-0 mağlup etmişti.

Çaykur Rizespor, "Galatasaray maçı için özel prim" iddiasıyla ilgili açıklama yayınladı.


Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Çaykur Rizespor'un yüksek miktarda prim vereceği yönünde haberlerin yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Çaykur Rizespor'da 'Galatasaray maçı öncesi 1,2 milyon lira prim verildi' iddiaları tamamen asılsızdır. Zorlu maç öncesi kasıtlı olarak servis edilen bu haberler sadece Türk futboluna zarar vermeyi amaçlayanların ürünüdür. Çaykur Rizespor Kulübü sezon başında belirlemiş olduğu rutin prim uygulamasını sürdürmektedir."





#Galatasaray
#Rizespor
#Süper Lig
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