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Robben'e ülkesinden transfer teklifi: Görüşüyoruz

Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklayan Hollandalı kanat oyuncusu Arjen Robben, şimdiden birçok takımın transfer gündemine girmiş durumda. Tecrübeli oyuncunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olurken Robben'in transferi için ilk resmi açıklama Hollanda'dan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arjen Robben, Bayern Münih formasıyla çıktığı 305 maçta 143 gol attı, 101 de asist yapma başarısı gösterdi.

Arjen Robben, Bayern Münih formasıyla çıktığı 305 maçta 143 gol attı, 101 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fotoğraf: MICHAEL DALDER

Bayern Münih'ten sezon sonunda ayrılacağını açıklayan ve Arjen Robben, birçok takımın transfer gündemine girmiş durumda. Adı bir dönem Türk takımlarıyla da anılan Hollandalı yıldızın transferiyle ilgili ilk resmi açıklama PSV'den geldi.

Robben'in Hollanda'daki eski kulübü olan PSV'de genel menajer Toon Gerbrands, basına verdiği demeçte ''Arjen Robben ile bir temasımız oldu. Van Bommel de kendisini yakından tanıyor. Arjen'in bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz'' diye konuştu.

  • Avrupa futbolundaki ilk önemli çıkışını PSV'de yapan ve buradaki performansıyla Chelsea'ye transfer olan Robben, sonrasında ise Real Madrid ve Bayern Münih'te forma giymişti.

Babel'in asisti ile Robben'den muhteşem gol
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Babel'in asisti ile Robben'den muhteşem gol

Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde Hollanda'nın İsveç ile karşılaştığı maçta Beşiktaş'ın yıldızı Babel, Robben'e şık bir asist yaptı.




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