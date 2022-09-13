Spor Ronaldo 242 milyon euroluk serveti reddetti
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Ronaldo 242 milyon euroluk serveti reddetti

İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübü'nden gelen 242 milyon euroluk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.

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Haber Merkezi AA
Ronaldoya 242 milyon euroluk teklif: Ronado hangi takımın teklifini reddetti
Ronaldo'nun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

CNN Portekiz televizyonunda yer alan haberde, yazın transfer döneminde adından en çok bahsedilen futbolculardan biri olan Ronaldo'nun, büyük bir teklif aldığı belirtildi.

Al Hilal Kulübü'nün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza iki yıllığına toplamda 242 milyon euroluk teklifte bulunduğu aktarıldı.

Sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.

  • Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, Inter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

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