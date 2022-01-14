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Ronaldo kaç yaşında emekli olacağını açıkladı

Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisini 30 hissettiğini ve 42 yaşında kadar futbol oynamak istediğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ronaldo kaç yaşında emekli olacağını açıkladı
Ronaldo'nun Manchester United ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Dünya ünlü yıldız futbolcu Ronaldo, 40 yaş 272 günle Premier Lig'de forma giymiş en yaşlı oyuncu unvanını elinde bulunduran Teddy Sheringham'ın rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kariyer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Portekizli futbolcu, 42 yaşında kadar forma giymek istediğini söyledi.

"Vücuduma bakıyorum ve iyi durumdayım"


ESPN'e konuşan Ronaldo, "Kendimi 30 yaşında hissediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum. Zihinsel olarak iyi durumdayım. Bu zamana kadar öğrendiğim en önemli şey; neye ihtiyaç duyarsanız vücudunuz uyum sağlıyor. Aslında gerçek savaş, zihinle oluyor. Son dönemde zihinsel çalışmalara daha fazla önem verdim. 40, 41 ya da 42 yaşına kadar futbol oynamaya devem etmek ve neler olacağını görmek istiyorum" dedi.

  • Kariyerinde birçok şampiyonluklar yaşayan 36 yaşındaki Ronaldo, kulüp takımlarında toplamda çıktığı 916 maçta 688 gol atarken 232 de asist yapma başarısı gösterdi.

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