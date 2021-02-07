​Sabırlı olup devam edeceğiz

Gelecek hafta evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maçtan sonra sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile ligdeki yerini belirleme adına iki önemli maça daha çıkacak.

Süper Lig’de üst üste kazanarak dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte zor bir periyoda giriyor. Gelecek hafta evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maçtan sonra sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile ligdeki yerini belirleme adına iki önemli maça daha çıkacak. Bu zorlu periyottan önce düşünmek zorunda oldukları Yeni Malatyaspor maçının olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maçı tek tek düşünmek zorunda olduklarını belirterek, iddialarının sürmesi için öncelikle Yeni Malatyaspor maçını kayıpsız geçmek zorunda olduklarını söyledi.

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