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​Sabırlı olup devam edeceğiz

Sabırlı olup devam edeceğiz

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı bu maçı kayıpsız geçerek önlerine güvenle bakmak istediklerini belirterek, “Bu maç hedefimiz için belirleyici olacak. Sabırlı olup yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi .

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Gelecek hafta evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maçtan sonra sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile ligdeki yerini belirleme adına iki önemli maça daha çıkacak.
Gelecek hafta evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maçtan sonra sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile ligdeki yerini belirleme adına iki önemli maça daha çıkacak.

Süper Lig’de üst üste kazanarak dördüncü sıraya kadar yükselen Trabzonspor, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor maçı ile birlikte zor bir periyoda giriyor. Gelecek hafta evinde Gaziantepspor’u ağırlayacak olan bordo-mavililer bu maçtan sonra sırasıyla Başakşehir ve Fenerbahçe ile ligdeki yerini belirleme adına iki önemli maça daha çıkacak. Bu zorlu periyottan önce düşünmek zorunda oldukları Yeni Malatyaspor maçının olduğuna dikkat çeken Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her maçı tek tek düşünmek zorunda olduklarını belirterek, iddialarının sürmesi için öncelikle Yeni Malatyaspor maçını kayıpsız geçmek zorunda olduklarını söyledi.

HER MAÇ FİNAL NİTELİĞİNDE

  • Her maçın kendine göre zorlukları olduğuna dikkat çeken Abdullah Avcı, yarın oynayacakları karşılaşmada Yeni Malatyaspor’un ne yapacağından çok kendilerinin ne yapacağının önemli olduğuna vurgu yaparak, “Rakibimizin yanı sıra kötü zemininde olumlu futbol oynanmasına zorluk çıkartacağını düşünüyorum. Bu nedenle sadece rakiple değil kötü zeminden de etkilenmemiz gerekiyor. Bu maç aynı zamanda hedefimiz içinde belirleyici olacak. Oynayacağımız bütün karşılaşmaları final gibi görüp o şekilde hazırlanıyoruz. Puan kaybı yaşamamak için her hafta oyunumuzun üzerine daha da koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Sabırlı olup, ne yaptığını bilen bir ekip olma yolunda çalışıp, yolumuza devam edeceğiz. Ligde bütün rakipler zorlu, buna rağmen önümüzdeki dört maç ligde kaderimizi belirleyecek” dedi.
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