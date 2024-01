Stoilov, oyuncuların gelişmeleri ve daha iyi olmaları için sürekli onları zorladıklarını anlatarak, "Oyuncularımın gerçekten beni sevmesine gerek yok. Beni Süper Lig'e çıktığımız zaman sevmeye başlayabilirler. Benim için önemli olan sadece, oyuncularımın her gün her antrenmanda her maçta daha da ilerlemesi, her zaman kendilerini geliştirmelerini ve Göztepe'ye her zaman en iyi hizmeti vermeleri." şeklinde konuştu.