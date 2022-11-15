Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde ağırladığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın sonunda ise oynanan futboldan memnun olmayan Sakaryaspor taraftarları, teknik direktör Serkan Özbalta ile tartıştı. O anlar, tribünde bulunan bir taraftarın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Basın toplantısında taraftarlarla yaşanan gerginliğe değinen teknik direktör Özbalta, "Maçın bitiminde taraftarlara bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini söyledim. Aynı tepki sizin kardeşinize verilseydi siz ne tepki verirsiniz dedim. Oyuncular forma için her şeyi yapmaya çalışıyor, onlara destek olmamız lazım. Bizim örf adetlerimizde her şey bitti, ölsün bitsin algısı yok. Taraftarlarımızdan bu konuda dikkat etmelerini istiyorum. Bazı şeyleri gerçekten değiştirmemiz lazım." açıklamalarına yer verdi.

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Taraftarların fikirlerinin değişmesi gerektiğini vurgulayan Özbalta, "Polemik gibi gözüktü ama öyle değil, ben bana yakın olan taraftarlara bir şeyler anlatmak ve fikirlerini değiştirmek istedim." ifadelerini kullandı.