Sakaryasporlu futbolcular Amedspor maçında yaşadıkları olayları anlattı

Amedspor-Sakaryaspor karşılaşmasının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun darp raporu alarak kesici aletle yaralandığını söylemesi üzerine, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Yaşanan olaylarla ilgili olarak Sakaryasporlu futbolcular açıklamalarda bulundu.

"Biz oraya futbol oynamak için gittik"

Sakaryasporlu futbolcu Dilaver Güçlü yaptığı açıklamada, “Stada girdiğimiz an takımla birlikte soyunma odasında toplanarak zemini kontrol etmek için dışarıya çıkmak istedik. Daha sonrasında zemine ayak basamadan karşı takımdan 4-5 futbolcu bekliyordu. Koridordan çıktığımız gibi takım kaptanımıza saldırıp yumruk attılar. Sahaya çıkamadık, zemini kontrol edemedik. Her şey planlıydı, daha sonrasında polisler ayırdı. Biz tekrar soyunma odasına girdik ve sakinleştik. Biz oraya futbol oynamak için gittik. 'Ne kadar pislik yaparlarsa yapsınlar kazanmak için sahaya çıkıp oynayacağız' dedik. Biz ısınmaya çıktık, arkamızdaki taraftar grubu karşı takımı çağırdı, çağırdıkları gibi zaten taraftar grubuna değil bize yöneldiler, birkaç futbolcumuza tekrar saldırdılar. Sadece futbolcuları değil orada yaka kartlı olan kavgayı ayırmaya gelen kişiler de bize tekme, tokat vurdu. Isınma esnasında 15 topumuz vardı, onların 13 tanesini tribüne vurdular, 2 tane topumuz kaldı, ısınamadık. Bizi psikolojik baskı altına almaya çalıştılar. Ama biz baskıyı kaldırdık. Soyunma odasına girdiğimizde sakin olmamız gerektiğini, bu maçın oynanması gerektiğini söyledik. Onların hedefi bu maçın oynanmamasıydı. Biz sahaya çıkmasak 3-0 galip gelecekler, hükmen mağlup olacaktık. Biz orada ne olursa olsun elimizden gelen her şeyi yaptık. Saha içerisindeki olayları tüm Türkiye ve dünya paylaşıyor. Çok çirkin hareketler bunlar. Utanç verici bir şey bu. Orada futbolcu elinde bir kesici aletle maça çıkıyor. Biz buraya kendi ülkemizde maç oynamaya mı geldik, savaşmaya mı geldik? Biz onu orada çözemedik, sakin kaldık sahada. Onların yaptığı pisliğe karşılık verebilirdik ama zarar gören biz olurduk. Onların iddiası yok, bizim iddiamız var. Bizim hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

"Biz oraya savaşmaya gitmedik"

Bugün yapılan antrenmanın ardından açıklamada bulunan futbolculardan Kaptan Ferhat Yazgan ise, Diyarbakır'a futbol oynamaya gittiklerini söyleyerek, "3 puanı almak istedik başka hiçbir hedefimiz yoktu. Maalesef rakip takımın oyuncuları çok farklı düşündü. Zaten görüntülerde her şey gözüküyor. 72 numaralı Mansur elinde bir cisim ile oynadı. Seremoniden sonra yanından geçerken kalçama elindeki cismi batırdı. Ben o an kafamı çevirdim ve bana bir şey gösterdi, olay çıkmasın diye üstelemedim. Biz sakin kalmaya çalıştık, bizim işimiz futbol oynamak. Biz oraya savaşmaya gitmedik. Ama her küçük olayda bize saldırmaya çalıştılar. Zaten maç içerisinde her olayda Mansur hep bana doğru gelerek olay çıkartmaya çalıştı. Ben bu yaşananları hakeme ilettim, yanında bir cisim taşıdığını söyledim. Müdahale etmesini söyledim ama hakem de kendisinin bir şey görmeden müdahale edemeyeceğini, yakalarsa müdahale edeceğini söyledi. Demek ki yakalayamadı. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan takım arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Herkesle gurur duyuyorum, sırt sırta orada mücadele ettik. İnşallah bir daha böyle bir şey ile karşılaşmayız. Türk futboluna hiç yakışmayan görüntüler bunlar" diye konuştu.

Amedsporlu Mansur Çalar'a adli kontrol şartı Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcunun, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi olmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında savcılıkta ifade veren Çalar, nöbetçi 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Çalar, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün en yakın kolluk birimine giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı.Mahkemece, adli kontrol tedbirlerine uyulmaması halinde Çalar'ın tutuklanabileceği ihtarında bulunuldu.

Sakaryaspor Kulübü: Haberlere yansıyandan daha fazlasını yaşadık Sakaryaspor Kulübü, cumartesi günü Diyarbakır'da oynanan Amedspor maçında yaşanan olaylar sonrası basın açıklaması yaptı. Oyuncularının sosyal medya ve haberlere yansıyan olaylardan daha fazlasını yaşadığını belirten yeşil-siyahlılar, maçın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'nun da yaşananlara seyirci kaldığını belirtti. Sakaryaspor Kulübü'nün Amedspor maçında yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklama şu şekilde; "Öncelikle herkesin bilmesi gerekmektedir ki bizim Diyarbakır şehri ya da Amedspor SK ile herhangi bir problemimiz ya da sorunumuz yoktur. Geçtiğimiz senelerde Diyarbakırsporlu futbolcular ve taraftarları şehrimizde nasıl iyi karşılandıklarını çok iyi bilirler. Konulan deplasman yasağını kaldıran bir anlayışımız varken bizim bu yapıya karşı nasıl düşman olmamız, kin gütmemiz beklenebilir ki. Amedspor kafilesi şehrimize geldiğinde de gayet dostane şekilde karşılanmıştır. Hatırlatmak isteriz ki, kulübümüz ilk maçta Amedspor'a tesislerini açarak maç öncesi konaklamasını ve bu tesislerde antrenman yapmasını sağlamıştır. İlk yarıdaki maçın sonlarına doğru karşılaşma 2-0 devam ederken, rakip takımda oyuncu değişikliği sırasında tribünlere yapılan el kol hareketi ve sözlü saldırı sonrası ortam gerilmiştir. Gerek futbolcularımızın gerekse taraftarlarımızın herhangi bir müdahalesi olmamıştır. Sakarya'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylar tamamen birilerinin sistematik abartmasıyla ve ortamı germe amacıyla bu kadar büyütülmüş olup ikinci maçın tansiyonu bilinçli şekilde artırılmış ve savaş ortamı oluşturulmuştur. Karşılaşma için Diyarbakır şehrine indiğimizde kolluk kuvvetleri tüm önlemleri almış ve güzergahlarda hiçbir problemle karşılaşılmamıştır. Ancak stada geldiğimiz andan itibaren yaşanan olaylar sosyal medyaya ve haber kanallarına yansıdığından daha da fazladır. Köklü bir kulüp olan ve nice şampiyonluklar yaşayan Sakaryaspor'umuz ilk defa böyle olaylarla karşılaşmıştır. Takımımız stada ulaştığında, soyunma odalarına geçmeden zemine bakmak amacıyla tünelden sahanın içine girmek için hareketlendiklerinde, eski Amedsporlu Abdullah Çetin'in (Yaka kartı bulunmamaktadır) içinde bulunduğu 7-8 kişilik grup (yönetici kartları mevcuttur), kafilemize saldırmıştır ve kaptanımız Ferhat Yazgan'a yumruk atmışlardır. 5 dakikalık arbede sonrasında sahaya adım atamadan soyunma odasına dönmek zorunda bırakıldık. Ardından ısınmak için sahaya çıktığımızda, kendi ısındıkları taraftan tribünleri selamlamak bahanesiyle bizim tarafımıza gelerek oyuncularımıza saldırdılar. Çıkan olaylarda uçan tekme atan rakip takım oyuncusu ve kendini koruyan Serkan Odabaşoğlu, onların ise yedek oyuncusu kırmızı kart görmüştür. Maç başlamadan oyunlarının bir parçası olan ortamı germeyi ve ilk 11'de bulunan oyuncumuzu oyun dışı bırakmayı başarmışlardır. Seremoni başlangıcında kaptanımız Ferhat Yazgan'a fiziki saldırıda bulunan 72 numaralı Mansur Çalar daha sonra bu saldırılarına devam etmiş olup penaltı pozisyonunda Dilaver Güçlü'nün karnına çizik atmıştır. İkili mücadelelerde Tevfik Köse'nin de aynı şekilde yaralandığı tespit edilmiştir. Devre arasında da Hacı Ömer Doğru'nun yüzüne fiziki müdahalede bulunduğu ve yaralandığı an kameralara yansımıştır. Karşılaşmanın hakemi Ferhan Kestanlıoğlu'na ve maçın temsilcilerine olayları anlatmamıza rağmen her şeye seyirci kalmışlardır. Karşılaşma bittiğinde hastaneye gidip bu bahsedilen kesiklerin, kesici aletle olduğu kanıtlanmış olup darp raporu alınmıştır. Hastaneden ayrıldıktan sonra, rakip takım oyuncusu Mansur Çalar'dan oyuncularımıza darp ettiği, yaraladığı, 6 numaralı oyuncudan ve hakemin olaylara göz yummasından, olaylara duyarsız kalmasından dolayı şikayetçi olunmuştur. O konu tamamen yargıdadır. Maç esnasında tribünlerden sahaya atılan su, taş, koltuk parçaları ve diğer cisimlerin oyuncularımızı yaralamaması büyük şanstır. Federasyon acilen toplanıp bu şekilde sahaya çıkan oyuncuyu kulübünde barındıran Amedspor SK, gerek 6, 72 numaralı oyuncular ve hakem hakkında işlem yapılmalıdır. Hakem Kestanlıoğlu'nun içeride oynadığımız Kastamonu maçında 2 metre önünde futbolcumuz Dilaver'e atılan tekmeyi görmemesi de aynı şekilde sistematik yıpratmanın bir ürünüdür. Sakaryaspor kafilesi karşılaşma için stada geldikleri andan itibaren psikolojik harp içerisinde maçı oynamış, hakem Kestanlıoğlu bunlara göz yummuştur. Ülkede infiale yol açanlar bugün bizim canımızı yaktı, yarın başkasının başını yakmasın! Sakaryaspor Kulübü, taraftarı ve büyük camiasıyla olayların üzerinde olduğumuzu ve gereken tüm işlemleri yapacağımızı tüm kamuoyunun bilmesini isteriz."