Mansur Çalar ifade verdi: Elimde jilet yoktu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İfade verdi

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.





Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Mart 2019