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Mansur Çalar ifade verdi: Elimde jilet yoktu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sakaryasporlu 4 futbolcunun şikayeti üzerine Amedsporlu Mansur Çalar hakkında soruşturma başlattı. Emniyet ve savcılıkta ifade veren Çalar, hakkındaki iddiaları yalanlayarak elinde kesici alet olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Görüntülerde Mansur Çalar'ın rakibinin arkasında doğru elindeki cisimle bir hamlede bulunduğu görülüyor.

Görüntülerde Mansur Çalar'ın rakibinin arkasında doğru elindeki cisimle bir hamlede bulunduğu görülüyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.

İfade verdi

Bunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.


Amedsporlu Mansur Çalar'a soruşturma
Amedsporlu Mansur Çalar'a soruşturma

Hafta sonu Diyarbakır Stadı'nda oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçının ardından Sakaryasporlu 4 futbolcu, Huzur Polis Merkezi'ne başvurarak rakip takımın oyuncusu Mansur Çalar'dan kendilerini kesici aletle yaraladığı iddiasıyla şikayetçi oldu."Hakem üst araması yapmadı"Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru, polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi, küfrederek hakarette bulundu. Elindeki sivri bir cismi yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı" beyanında bulundu."Hepinizi çizeceğim" dediFerhat Yazgan da "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek, 'Hepinizi çizeceğim' dedi" diyerek şikayetçi oldu.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbolcu Çalar hakkında soruşturma başlatıldı.Amedsporlu futbolcu Mansur Çalar, Sakaryaspor maçına elinde gizlediği jiletle çıktı ve rakip takım futbolcularını yaraladı@TFF_Orgpic.twitter.com/QHhal7r14n&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 3 Mart 2019 Amedspor-Sakaryaspor maçında olay: Sahaya kesici aletle çıktı

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