Sakat yıldız Falcao

Perşembe günü Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapılan idmanın son kısmında sağ üst ön adale grubunda ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakan Falcao, geçtiğimiz sezon son olarak ligin 28. haftasında Gaziantep FK maçında sakatlanarak sezonu kapatmış ve son 7 maçta forma giyememişti. Geçtiğimiz sezon takımını 23 maçta yalnız bırakan Falcao, Monaco’da ise 5 sezonda sadece 29 karşılaşmada sahalardan uzak kalmıştı. Bu sezon yüksek performans sergileyen ve ligde çıktığı 6 karşılaşmada 5 gol ve 2 asistlik katkı veren ancak idmanda sakatlanan Falcao, yarın oynanacak olan Sivasspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncunun yapılan tetkikleri sonrası sağ üst ön adale grubunda orta düzeyde zorlanma tespit edilirken, tedavisine başlandı. Galatasaray formasıyla 29 resmi maça çıkan Falcao, 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı takımın en çok kazanan oyuncusu olarak dikkat çeken 34 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon başında 5 milyon Euro net ücretle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Koronavirüs salgını sonrasında Galatasaray’ın talep ettiği yüzde 15’lik indirimi kabul eden Falcao’nun net ücreti 4 milyon 250 bin Euro’ya indirilmişti.