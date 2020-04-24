Salgın futbol kurallarında zorunlu değişikliğe yol açabilir

Salgın nedeniyle evlerinde idman yapmak zorunda kalan futbolcuların maçların başlaması halinde ciddi sakatlık riskleri oluşabilir. Bu sebeple Avrupa futbolunu yönetenler konuyla ilgili çalışma yapıyor.

Galatasaray'da Roberto Mancini döneminde başarılı teknik adamla birlikte çalışan Ivan Carminati, idman bilimine dair önemli mesajlar verdi. Şimdi Zenit'te görev yapan İtalyan hocanın Koronavirüs günleri için yaptığı uyarıları tecrübeli gazeteci Bülent Timurlenk yazdı. İşte o bilgiler;

"İki ay aradan sonra maça çıkmak için 3 hafta idman yetmez. Adale sakatlıkları çok yaşanacak. 5 oyuncu değişikliğinin liglerin kalan haftalarında bu dönem için geçici bir kural olarak uygulanması lazım. Sıcak havalar adale sakatlıklarını azaltır ama futbolcuların ufak gruplarla yapacakları idmanlar öncesinde iyi ısınmaları ve fitness salonunda çalışmaları gerekiyor. Evdeki çalışmalar elbette ki yetmez, mutfaktan uzak durmaları gerekiyor. Bu dönemde 2 kg fazlalık kabul edilebilir ama o 2 kg ile 4 kg arasında çok fark var futbolcular için. Uyku saatlerine dikkat etmeliler, önemli olan 8 saat uyumak değil, bunu gece uyumak. Bugünlerde sabaha karşı yatıp öğlen kalkan futbolcuların eski düzenlerine dönmeleri gerekiyor."

İlerleyen süreçte UEFA'nın bu sezona özel 5 oyuncu değişikliğini gündeme getirebileceği ve böyle bir kararın çıkmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor.