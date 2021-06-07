Salih Uçan Beşiktaş yolunda: Alanyaspor'a veda etti

Salih Uçan iki sene formasını giydiği Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibinde çalıştığı teknik direktörler Erol Bulut ve Çağdaş Atan'a teşekkür eden 27 yaşındaki futbolcu, bütün camiadan helallik istedi.

Veda mesajında, "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullanan Salih Uçan'ın Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

Alanyaspor formasıyla toplam 74 maça çıkan Salih Uçan, 4 gol atarken 11 de asist kaydetti.

Bana kattığınız her şey için çok teşekkür ederim @Alanyaspor 💚🧡 pic.twitter.com/kbyeHeWghh — Salih Uçan (@salihucan48) June 7, 2021