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Salih Uçan Beşiktaş yolunda: Alanyaspor'a veda etti

Alanyaspor'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan, turuncu-yeşilli ekibe veda etti. Beşiktaş'a transfer olacağı konuşulan başarılı futbolcu, "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçan Beşiktaş yolunda: Alanyaspora veda etti
Salih Uçan'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 4,6 milyon euro.

Salih Uçan iki sene formasını giydiği Alanyaspor'dan ayrıldığını açıkladı. Akdeniz ekibinde çalıştığı teknik direktörler Erol Bulut ve Çağdaş Atan'a teşekkür eden 27 yaşındaki futbolcu, bütün camiadan helallik istedi.

Veda mesajında, "Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor" ifadelerini kullanan Salih Uçan'ın Beşiktaş'a imza atması bekleniyor.

  • Alanyaspor formasıyla toplam 74 maça çıkan Salih Uçan, 4 gol atarken 11 de asist kaydetti.

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