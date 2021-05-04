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Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu: 3 yıllık anlaşma sağlandı

Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla birçok takımın dikkatini çeken Salih Uçan'ın yeni takımı belli oldu. Büyük bir sürpriz yaşanmazsa 27 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Beşiktaş forması giyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Salih Uçanın yeni takımı belli oldu: 3 yıllık anlaşma sağlandı
Salih Uçan bu sezon 40 maçta, 3 gol ve 7 asistle oynadı.

Şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Beşiktaş’ın Aytemiz Alanyaspor’da başarılı futboluyla dikkat çeken Salih Uçan ile 3 yıllığına anlaştığı öne sürüldü.

Takımının sözleşme yenileme teklifini kabul etmeyen 27 yaşındaki futbolcu büyük sürpriz olmazsa yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek.

Menajeri 'Karar vermedi' demişti

Salih Uçan'ın menajeri Koray Uzun, şu an için anlaştıkları bir kulüp olmadığını söylemişti. Uzun, "Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un yanı sıra İtalya ve İspanya’dan iki kulüp Salih ile ilgileniyor. Alanyaspor ile sözleşmesi devam ettiği için farklı bir kulüple resmi görüşmemiz veya anlaşmamız olmadı. Fakat kulüplerin teması var. Alanyaspor ile de yeni sözleşme için görüşmemiz olacak. Salih henüz kararını vermedi. Tercihini sezon sonu yapacak" ifadelerini kullanmıştı.

  • Bu arada Salih Uçan, Alanyaspor’un Kasımpaşa’ya 3-0 yenildiği maçta sakatlandı. Elmacık kemiği kırılan tecrübeli futbolcu sezonu kapatırken ameliyat olacağı açıklandı.

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