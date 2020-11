Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salzburg'un gollerini 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa kaydetti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri ise 21. (P) ve 88. dakikalarda Lewandowski, 44. dakikada Kristensen (K.K), 79. dakikada Boateng, 83. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Hernandez attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 maçın sonunda 9 puanla zirvede yer alıyor. Salzburg ise 3 maçta 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Salzburg-Bayern Münih maç özeti

Salzburg-Bayern Münih maç özetini izlemek için tıklayınız.