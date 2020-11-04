Salzburg-Bayern Münih özeti izle: Şampiyonlar Ligi özetleri
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Salzburg-Bayern Münih maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.
Salzburg'un gollerini 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa kaydetti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri ise 21. (P) ve 88. dakikalarda Lewandowski, 44. dakikada Kristensen (K.K), 79. dakikada Boateng, 83. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Hernandez attı.
Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 maçın sonunda 9 puanla zirvede yer alıyor. Salzburg ise 3 maçta 1 puan ile son sırada bulunuyor.
Yorum