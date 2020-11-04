UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Salzburg-Bayern Münih özeti izle: Şampiyonlar Ligi özetleri

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih, Salzburg'a da acımadı (ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. haftanın ilk gün maçları tamamlandı. Deplasmanda Salzburg ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı. Salzburg-Bayern Münih maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçleri

Bayern Münihli futbolcuların gol sevinçleri

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, A, B, C ve D gruplarında 8 maç sona erdi. Öne çıkan karşılaşmalarda, A Grubu'nda Bayern Münih, deplasmanda Avusturya ekibi Salzburg'u 6-2 yendi ve grupta 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Salzburg'un gollerini 4. dakikada Mergim Berisha ve 66. dakikada Masaya Okugawa kaydetti. Bayern'e galibiyeti getiren golleri ise 21. (P) ve 88. dakikalarda Lewandowski, 44. dakikada Kristensen (K.K), 79. dakikada Boateng, 83. dakikada Sane ve 90+2. dakikada Hernandez attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih 3 maçın sonunda 9 puanla zirvede yer alıyor. Salzburg ise 3 maçta 1 puan ile son sırada bulunuyor.

Salzburg-Bayern Münih maç özeti

Salzburg-Bayern Münih maç özetini izlemek için tıklayınız.

Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var
Ole Gunnar Solskjaer: Başakşehir'in kaliteli oyuncuları var

Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Manchster United’ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, online olarak düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Takımda birçok eksik olduğunu dile getiren deneyimli çalıştırıcı, “Hangi maçı oynadığımız önemli değil, her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aynı motivasyonla hazırlanıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Yarın 3 puana odaklanmış durumdayım ve bunu alabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.“Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var”Futbolun korona virüsten dolayı çok etkilendiğine dikkat çeken Solskjaer, “Normalde deplasman maçlarında Türkiye’de çok ateşli taraftarları olan kulüpleri var. Taraftarı önünde oynamak avantaj her takım için ancak şu an çok farklı bir durum” şeklinde konuştu.“Şu an farklı işlerimiz varManchster United’ın efsane oyuncuları arasında yer alan Roy Keane’nin açıklamalarına da değinen tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:“Roy Keane, ‘Takımda yeteri kadar lider yok’ demiş olabilir ama şu an farklı işlerimiz var. Onun işi yorum yapmak.”Başakşehir PSG'ye kafa tuttu ama Moise Kean'i durduramadı“Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar”Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasında oynadıkları Leipzig ve Paris Saint-Germain müsabakaları hakkında ise Solskjaer, “Takım olarak sahaya çıktığımızda kiminle oynarsak oynayalım onları yenebileceğimizi düşünüyoruz. Bize karşı olanlar ödevlerini iyi yapıyorlar. Biz de iyi yapıyoruz. Hata payı çok az futbolda, biz de elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu."Etkili oyuncuları var"Başakşehir'in etkili oyuncuları olduğunu söyleyen Solskjaer, "Norveç Milli Takımı'yla da Türkiye'ye karşı oynadım aslında. Başakşehir'in de neler yapabileceklerini biliyoruz. Çok tecrübeli bir takım. Rafael, Demba Ba, Visca... Çok kaliteli oyuncuları var" ifadelerini kullandı.Başakşehir'den galibiyet serisi: 3 maçta 9 gol attılar

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