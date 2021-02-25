Şampiyonlar Ligi gecesinde sürpriz çıkmadı: Real Madrid ve Manchester City kazandı

Ekonomi

Bakan Zümrüt Selçuk haberi duyurdu: Yıl sonuna kadar uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "51 il ve 2 ilçemizde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanundaki “5 puanlık” indirime ilave olarak sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim teşvikinin süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmıştır" açıklamasını yaptı.